Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1»

Группа «Т1» объявила об объединении компаний группы «Техносерв» под единым брендом «Т1». У соответствующих компаний поменялся фирменный стиль, а также завершились структурные изменения.

«Ребрендинг стал логичным шагом, символизирующим завершение процесса преобразования группы, и отразил стратегический характер произошедших изменений. Мы сохранили лучшее из многолетней истории: команды профильных экспертов, накопленные за годы деятельности опыт и компетенции, наработанные отношения с партнерами. При этом мы поменяли подход: мы не просто предлагаем продукты и услуги, сегодня мы видим себя в позиции доверенного партнера, который создает оптимальные решения для достижения заказчиком бизнес-целей», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Т1».

Головной компанией холдинга стала компания «Т1», которая осуществляет руководство стратегическим развитием группы и будет выступать «единым окном» для заказчиков из различных отраслей при реализации крупных комплексных проектов. За интеграционный бизнес в группе отвечает направление «Т1 интеграция» (ранее «Техносерв»), консалтинговое – «Т1 консалтинг», облачные сервисы – «Т1 Cloud» (ранее «Техносерв Cloud»), разработку прикладного ПО – «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на заказном ПО для цифровизации банковского отрасли). В планах расширение бизнеса в разных сегментах ИТ-рынка: Big Data, аутсорсинг, IoT, кибербезопасность, импортозамещение как в части «железа», так и софта.

С начала 2020 г. численность команды группы выросла более чем в два раза: с 2,5 тыс. до 5,4 тыс. сотрудников. В нее привлечены высококвалифицированные руководители и ИТ-эксперты, а также усилено направление рекрутмента. До конца 2021 г. планируется привлечь около 3 тыс. сотрудников, в основном в сферах разработки, тестирования и техподдержки.

В соответствии со стратегией развития группы «Т1» на 2021–2024 гг. ключевая цель – нарастить долю рынка до 6% к 2024 г. Для ее достижения «Т1» продолжит развивать сотрудничество с финансовыми организациями, промышленными предприятиями, компаниями добывающей отрасли, энергетикой, ритейлом и телекомом, а также государственными компаниями и организациями. Направлениями стратегического развития станут модульная организационная структура, гибкие методики разработки и сорсинга, end-to-end продуктовые предложения и инновационные технологии.

«Мы высоко оцениваем перспективы группы «Т1» и рассчитываем в течение четырех лет занять лидерские позиции по ключевым показателям – выручке и доле рынка. У группы хороший старт: по итогам 2020 г. мы увеличили выручку более чем в два раза, она достигла 59,2 млрд руб. с НДС против 26,5 млрд с НДС годом ранее. Мы стали стратегическим партнером банка ВТБ и универсальным поставщиком ИТ-услуг. По нашим внутренним оценкам, доля бизнеса группы на отечественном рынке ИТ составляет порядка 3,8%», – отметил Сергей Соловьев.

Новая стратегия развития бизнеса отражается в едином бренде. Общий фирменный стиль подчеркивает те возможности, которые доступны заказчикам благодаря синергетическому эффекту от наличия внутри группы экспертизы по самым разным актуальным технологическим направлениям.

Основой фирменного стиля «Т1» стал логотип, который, с одной стороны, символизирует принадлежность группы к ИТ-рынку, а с другой – стилистически перекликается с названием «Т1». «Плюс» в логотипе символизирует стремление создавать дополнительную ценность в каждом реализуемом проекте, способствуя как росту бизнеса заказчиков, так и развитию отрасли в целом. Новая айдентика отражает простоту и легкость: именно эти качества стоят во главе угла при работе компаний «Т1» с заказчиками.

Сайты компаний переезжают на новые домены: «Т1» – t1.ru, «Т1 интеграция» – t1-integration.ru, «Т1 консалтинг» – t1-consulting.ru, «Т1 Cloud» – t1-cloud.ru. У компаний «Иннотех» (inno.tech) и «Рексофт» (reksoft.ru) сайты остаются прежними.

Все обязательства компаний группы по прежним договорам сохраняются в силе в неизменном виде, переоформления документации не требуется.