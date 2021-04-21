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«Ростелеком» представил стратегию до 2025 года и дивидендную политику на 2021–2023 годы

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Руководство компании «Ростелеком» представило на Дне инвестора одобренную советом директоров 19 апреля 2021 года обновленную стратегию развития «Ростелекома» до 2025 года и дивидендную политику компании на 2021–2023 годы.

В рамках стратегического плана на 2021–2025 годы компания продолжит свое развитие в качестве крупнейшего российского интегрированного провайдера цифровых услуг и решений и надежного партнера для населения, бизнеса и государства.

Основными приоритетами в рамках нового стратегического цикла станут: «умный рост» в традиционном бизнесе, обеспечивающий увеличение возврата на инвестиции и денежного потока: лидер в розничном сегменте (B2C) по абонентам и выручке, рост базы клиентов до более 100 млн; безусловное лидерство на рынке и сохранение статуса компании выбора №1 для бизнеса и государства; сохранение лидерских позиций в операторском сегменте; опережающие темпы роста в выбранных перспективных направлениях бизнеса: конкурентная позиция игрока №1 в каждом из выбранных направлений (ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы), привлечение стратегических партнеров и публичного капитала в отдельные бизнесы через механизм IPO; доля в выручке доходов от кластеров и новых цифровых продуктов — 25%; рост эффективности за счет оптимизации затрат в традиционном бизнесе: улучшение показателя рентабельности OIBDA до >40% за пять лет за счет мероприятий по повышению внутренней эффективности и сдерживанию роста операционных затрат; сохранение и расширение роли компании для ключевого партнера — государства — в цифровизации: дальнейшее развитие отношений с государством в части реализации государственных проектов и программ, развития цифровой инфраструктуры и решений и цифровизации ключевых процессов.

Для реализации стратегических приоритетов компания перейдет к сегментно-кластерной модели развития с фокусом на клиента и лидерство по эффективности затрат. Традиционные клиентские сегменты дополнят отдельно выделенные быстрорастущие кластеры — ЦОД и облачные сервисы, информационная безопасность, цифровая медицина, цифровой регион, государственные цифровые услуги и сервисы.

Успешная реализация инициатив в рамках обновленной стратегии позволит «Ростелекому» в 2025 году: увеличить выручку до более 700 млрд рублей; в 1,5 раза увеличить OIBDA; в 2 раза увеличить чистую прибыль; достичь целевого уровня долговой нагрузки по показателю Net Debt/OIBDA в < 2,5х; обеспечить величину капитальных затрат (CAPEX) в абсолютном выражении на уровне 2020 года.

«Ростелеком» также впервые представил свои стратегические ESG-цели до 2025 года, подчеркнув важность данных инициатив для устойчивого развития компании.

Выполнение намеченных стратегических планов будет способствовать обеспечению стабильно растущего уровня дивидендов на одну акцию в рамках принятой советом директоров новой Дивидендной политики на 2021–2023 годы. Согласно новой политике компания будет стремиться выплачивать на одну обыкновенную акцию не менее 5 рублей и не менее чем на 5% больше на одну акцию, чем за предыдущий отчетный год.



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