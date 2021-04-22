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В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум»

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В Калининградской области прошел первый онлайн-урок на базе новой отечественной цифровой платформы «Сферум», разработанной компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома» и Mail.ru Group). В мероприятии приняли участие министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва и директор Калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семёнов.

Сеанс видеосвязи был установлен между региональным центром цифрового образования детей «IT-куб» и учениками среднеобразовательной школы поселка Романово Зеленоградского городского округа. Специалисты «IT-куба» провели для восьмиклассников урок по основам кибербезопасности.

«Платформа “Сферум” — это комплексный образовательный продукт. Очень ценно, что здесь используется только сертифицированный контент, который проверен экспертным сообществом и допущен для использования нашими детьми с учетом их возраста и физиологических особенностей. Это закрытый контур, позволяющий родителям не беспокоиться о том, что произойдет утечка информации, что кому-то станут доступны личные данные ребенка, его индивидуальные достижения, цифровое портфолио. Платформа надежно защищена. У каждого участника образовательного процесса будет свой личный кабинет. Школы начали апробацию “Сферума” — платформу уже используют 44 образовательные организации региона. В 2022 г. “Сферум” будет внедрен во все школы Калининградской области», — сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва.

«Доступный и на 100% отечественный ресурс для дистанционного образования школьников — огромный шаг вперед. В большом плюсе от этого ребята из поселков области, у которых нет возможности заниматься дополнительным образованием, как например, в “IT-кубе”. Теперь преподаватели этого центра цифрового образования смогут передавать свои знания школьникам с помощью “Сферума”. За качество связи мы не переживаем — в Калининградской области все школы сегодня подключены к высокоскоростному интернету и готовы к онлайн-образованию», — отметил директор Калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семёнов.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства России. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Платформа уже позволяет проводить групповые видеоконференции для 100 участников, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (фотографиями, видео, презентациями и другими материалами), создавать сообщества школ.

В дальнейшем в «Сферуме» можно будет проводить большие онлайн-мероприятия — до 10 тыс. участников одновременно получат возможность смотреть прямые трансляции школьных мероприятий. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками.

В ближайшее время на платформе появится возможность регистрации родителей. Это позволит проводить дистанционные родительские собрания, расширит возможности общения родителей с педагогами и поможет быть в курсе успеваемости ребенка.

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