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ГК «Мангазея» запустила технологическую компанию «Мтех»

Бизнес

ГК «Мангазея» объявила о запуске нового направления бизнеса «Мтех». Компания будет формировать и реализовывать ИТ-стратегию и решения для компаний входящих в состав ГК «Мангазея», разрабатывать новые программные продукты и технологические решения для рынка, в том числе заниматься венчурными инвестициями в технологические стартапы в промышленности и других отраслях.

В рамках компании «Мтех» консолидирована экспертиза ГК «Мангазея» по разработке и внедрению ИТ-решений для золотодобывающего, девелоперского и аграрного бизнеса группы.

ГК «Мангазея» планирует развивать технологическую экспертизу «Мтех» также и для внешнего рынка. Приоритетным направлением развития компания видит разработку программных решений и реализацию проектов комплексной автоматизации для нужд промышленных предприятий со сложным производством.

Также «Мтех» заинтересована в развитии инвестиционного направления бизнеса. Компания планирует выступать в качестве классического венчурного инвестора с ориентацией на промышленные стартапы.

«ГК «Мангазея» обладает опытом запуска и сопровождения сложных технологических проектов в промышленности — мы самостоятельно оказываем полное техническое обслуживание предприятий группы. Для нас качественно выполненный проект в рамках компании — приоритетная задача. Сегодня мы видим запрос внешнего рынка на нашу экспертизу и готовы оказывать услуги нашим партнерам с соблюдением высоких стандартов качества. Также нам интересны новые технологические решения для отраслей, в которых мы работаем — золотодобыча, агро, девелопмент. Готовы рассматривать молодые и перспективные проекты для инвестиций и развития в рамках группы», — сказал председатель совета директоров компании «Мангазея золото» Роман Кашуба.

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