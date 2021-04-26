Фонд «Сколково» открыл отбор пилотных проектов внедрения российских решений в ИТ и ИИ

Фонд «Сколково» (группа «Вэб.рф») объявил предварительный конкурсный отбор пилотных проектов внедрения российских решений в сфере информационных технологий и технологий искусственного интеллекта.

К участию приглашаются компании, заинтересованные во внедрении цифровых технологий и осуществлении цифровой трансформации бизнеса на основе отечественных решений. Победителям «Сколково» окажет содействие в разработке и реализации пилотных проектов в рамках индивидуальной акселерационной программы.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», сказал: «Компании, которые заинтересованы первыми в своей отрасли внедрить в бизнес-процессы новый продукт, могут получить грант до 100 млн руб. на покрытие части затрат пилотного проекта. Для “Сколково” важно стимулировать проекты, которые дадут мощный импульс тиражированию отечественных решений и трансформации целых отраслей на основе российских цифровых продуктов».

В рамках федеральных проектов «Цифровые технологии» и «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» фонд «Сколково» является оператором государственной поддержки внедрения отечественных цифровых решений.

Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно с 1 мая до 31 мая 2021 г. на сайте фонда «Сколково».