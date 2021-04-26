Исследование: большинство россиян хотят сочетать работу дома и в офисе и готовы к подработкам

80% россиян готовы искать подработки или уже подрабатывают, три четверти хотели бы иметь больше доходов. Больше половины поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, если это не приведет к снижению уровня оплаты их труда. При этом только 4% наших сограждан считают, что рынок труда после пандемии вернется к доковидному состоянию. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие».

У 70% россиян есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством – в Московском регионе (76%) и Центральном федеральном округе (74%), наименее – на Северном Кавказе (63%) и в Северо-Западном федеральном округе (65%). Больше одной работы у 8% респондентов. На Северном Кавказе их доля достигает 15%.

21% опрошенных заявили об отсутствии у них постоянной работы. Тут лидер Дальневосточный федеральный округ (26%), тогда как в Московском регионе доля не имеющих ни одной постоянной работы составляет 17%.

Три четверти россиян хотели бы зарабатывать больше, чем сейчас. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный доход. Больше всего довольных своими доходами в Москве и Московской области (15%). Меньше всего – на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%). 14% россиян отметили, что работа позволяет им лишь с трудом сводить концы с концами.

Большинство россиян готовы работать больше. 70% опрошенных заявили, что пока не искали, но готовы искать подработки. 10% уже имеют подработки, считая их насущной необходимостью. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках. Чаще всего так отвечали жители Москвы и Московской области (17%). Еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать подработки, поскольку слишком много сил тратят на своей нынешней работе.

38% россиян считают достаточным для достойной жизни месячный доход от 50 до 80 тыс. руб. 11% хватило бы меньше 50 тыс. При этом 28% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тыс. в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тыс. в месяц, а еще 9% (в том числе 19% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 18% москвичей) хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тыс. руб. ежемесячно.

Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. 51% заявили, что для них наиболее предпочтительным является гибридный график, когда есть возможность выбирать - работать из дома или из офиса. Больше всего сторонников такого формата в Южном федеральном округе (60%), меньше всего на Дальнем Востоке (36%) и Северном Кавказе (38%).

18% заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 16%, работать в офисе эффективнее, чем на удаленке. Больше всего сторонников работы в офисе в Московском регионе (25%), меньше всего – в Южном округе (8%) и на Урале (9%). 14%, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.

При этом 49% опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе. 33% уверены в победе дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи. 14% верят в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. И только 4% россиян считают, что после пандемии мы полностью вернемся к доковидным принципам организации работы.

50% опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, если это сохранит их оплату труда. Еще 18% поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 14% относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 12% считают, что менять ничего не нужно, а 6% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.