«Сёрчинформ» открыла курсы корпоративной ИБ-грамотности для разных отраслей бизнеса

«Сёрчинформ» представила новую программу повышения грамотности в информационной безопасности для корпоративных пользователей. Курс «Защита рабочих и личных данных» адаптирован для сотрудников коммерческих компаний, которые работают с конфиденциальными данными, но не имеют специальных знаний в ИТ и ИБ. Он содержит основные правила безопасного поведения в интернете и при работе с чувствительными категориями информации, делает акцент на угрозах, актуальных для сферы деятельности каждой компании-участника.

Первыми слушателями программы стали сотрудники сразу двух крупных компаний из логистики и пассажирских перевозок. 24 и 26 марта курс в формате двух вебинаров прослушали в 61 филиале дистрибьюторской и логистической компании «АЛИДИ» – более 200 человек в России, Беларуси и Казахстане. Обучение включало обзор ИБ-угроз на рабочем месте, включая риски «удаленки», практические рекомендации, как распознать атаку кибермошенников, противостоять ей, и как не скомпрометировать свои и чужие данные в Сети. В компании отметили актуальность поднимаемых проблем, ведь с ускорением цифровизации риски растут, так что защита данных становится личной ответственностью каждого сотрудника.

«Очень часто компании становятся жертвами кибератак. В большинстве случаев утечки происходят из-за сотрудников, которые не знают правила кибербезопасности. Если сотрудник привыкнет следить за собственной кибербезопасностью и осознает важность простейших правил, то можно вовремя выявить и устранить киберриски», – заметила Ирина Коршунова, операционный директор по управлению персоналом ГК АЛИДИ.

C 6 по 9 апреля к программе подключились более 120 сотрудников авиакомпании «Россия». С ними эксперты «Сёрчинформ» подробно разобрали правила работы с коммерческой тайной и персональными данными граждан – сведениями, которые охраняются законом и особенно чувствительны к утечке. Курс прослушали те, кто по должности имеет доступ к конфиденциальным сведениям и часто взаимодействует с клиентами и контрагентами. Как подчеркнули в авиакомпании, обучение ключевых сотрудников направлено на повышение общей культуры информационной безопасности в компании и дополняет комплекс других организационных мер:

«С переводом части сотрудников на удаленную работу мы усилили работу по оповещению коллектива о правилах ИБ. Готовим памятки, справки, разработали специальный регламент по безопасной работе со служебной информацией в режиме удаленных подключений и следим, чтобы работники придерживались наших рекомендаций. Курс «Сёрчинформ» помог сделать эти правила наглядными, люди на живых примерах увидели, чем грозят нарушения, и как нужно себя вести, чтобы их не допускать. Мы рассчитываем, что это даст хороший эффект», – рассказал Алексей Кашаев, руководитель группы информационной безопасности отдела экономической безопасности АО «Авиакомпания «Россия».

«Сегодня на слуху киберугрозы: фишинг, мошенничество, утечки данных. Люди могут быть уверены, а порой и самоуверены в своих знаниях, но на деле оказываются не готовы противостоять рискам. Поэтому в рамках обучения мы стараемся дать практические навыки: что можно, чего нельзя делать с данными в Сети, как вести себя в опасной ситуации. Всю теорию иллюстрируем кейсами – разбираем хакерские, инсайдерские атаки, реальные фишинговые рассылки, направленные на сотрудников предприятий той же отрасли, в которой работают наши слушатели. Это помогает «примерить» угрозу на себя, люди понимают: от них самих зависит безопасность компании, сохранность личной информации. И становятся бдительнее», – подчеркнул Алексей Дрозд, начальник отдела информационной безопасности «Сёрчинформ», автор курса.

Новую образовательную серию продолжат курсы в промышленных, финансовых организациях, компаниях из ритейла и здравоохранения. Для компаний, которые хотят поднять ИБ-грамотность своих сотрудников, обучение бесплатное. Ожидается, что за первые полгода со старта корпоративный курс охватит предприятия из всех ключевых отраслей экономики как в крупном, так и в среднем и малом бизнесе.

Ранее специалисты «Сёрчинформ» провели два потока обучения для государственных служащих. Только в 2020 г. курсы собрали более 6 тысяч слушателей из 25 регионов России – сотрудников органов госвласти, образовательных, медицинских учреждений и социальной сферы.