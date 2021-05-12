Veeam отчиталась о росте на 25% за I квартал 2021 года

Veeam Software объявила о том, что очередной квартал закончен с двузначным ростом ежегодного регулярного дохода (ARR): за I квартал 2021 года показатель ARR вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Veeam начала 2021 год с экспансии на рынке публичных облаков, анонсировав выход нового продукта Veeam Backup для платформы Google Cloud, дополнив таким образом свой портфель решений резервного копирования для платформ AWS и Microsoft Azure. В I квартале 2021 года на рынок также было выпущено решение Veeam Backup & Replication™ v11, включившее в себя более 200 обновлений в части резервного копирования, работы с облачными данными, аварийного восстановления, безопасности и автоматизации. На сегодняшний день это самое продвинутое и технологичное решение для защиты данных в облачных, виртуальных, SaaS, Kubernetes и физических средах, которое установили уже более 130 000 пользователей.

«Двузначный рост по сравнению с прошлым годом во всех регионах мира в очередной раз подтверждает, что наши решения занимают лидирующие позиции в отрасли. Обеспечивая клиентам простоту, гибкость и надежность в защите данных, мы полностью отвечаем их потребностям и помогаем достигать всех бизнес-целей. В глобальном масштабе такие результаты — это невероятное достижение, особенно учитывая крайне непростую рыночную ситуацию, — считает Билл Ларджент, CEO и председатель совета директоров Veeam. — Двузначный рост в течение тринадцати кварталов подряд — это не только свидетельство той роли, которую непрерывность бизнеса и защита данных играют для компаний при переходе в облако, но и подтверждение ценности и надежности решений, которым уже более 10 лет доверяют 400 000 клиентов Veeam».

Согласно отчету компании IDC по рынку восстановления и защиты данных Semi-Annual Software Tracker за второе полугодие 2020 года, выручка Veeam выросла на 21,5% по сравнению с предыдущим кварталом, и на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самые быстрые темпы роста, как в пятерке лидеров рынка, так и среди всех вендоров и по рынку в целом. За этот период компания Veeam вышла на второе в мире место по объемам выручки, причем во второй половине 2020 года рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,5% превысил среднерыночные показатели. Данные исследования IDC также подтверждают, что Veeam занимает первое место на рынке решений для восстановления и защиты данных в регионе ЕМЕА по итогам 2020 года. Компания демонстрирует во втором полугодии 2020 года самые быстрые темпы роста по сравнению с предыдущим периодом (26,2%) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,1%) — в пятерке ведущих вендоров, среди всех вендоров и по рынку в целом. По итогам 2020 года Veeam занимает первое место по доле рынка в регионе EMEA.

«Добиться двузначного роста в регионе EMEA, увеличив ежегодный регулярный доход (ARR) на 27% по сравнению с предыдущим годом, в непростом для организаций по всему региону первом квартале, мы смогли благодаря гибкости, дисциплине и боевому духу наших команд на всех рынках, — говорит Дэниел Фрид, генеральный директор и старший вице-президент Veeam по региону EMEA и по глобальным каналам сбыта. — Клиенты и партнеры стремятся инвестировать в решения, в которых они будут уверены, и работать с экспертами, которые предлагают стратегические рекомендации. Важно отметить, что признанное компанией IDC лидерство Veeam на рынке восстановления и защиты данных в регионе ЕМЕА в 2020 году, ясно показывает, что мы — вендор, который обеспечивает клиентам по всему региону лучшую поддержку в процессе цифровой трансформации и во внедрении инноваций. И это связано не только с нашей доминирующей позицией на рынке резервного копирования и защиты данных, но и с тем, что наши команды продаж и технические специалисты обладают высочайшим уровнем экспертных знаний и навыков, не говоря уже о созданной нами уникальной партнерской экосистеме».

«Помимо громкого релиза v11, в 2021 году мы планируем выпустить еще целый ряд продуктов, ориентированных как на ведущих поставщиков облачной инфраструктуры — AWS, Microsoft Azure и Google, так и на Kubernetes. Таким образом, мы сохраняем гибкость и постоянно внедряем новые современные технологии, — отмечает Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент Veeam по стратегии развития продуктов. — Выпущенные на рынок новые продукты являются лучшими в своем классе и по качеству, и по разнообразию предлагаемых возможностей. Они обеспечивают нашим клиентам требуемый уровень защиты и восстановления данных. Все больше компаний внедряют современные стратегии защиты данных, и мы в Veeam готовы оказать им всю необходимую помощь».

Ключевые данные по первому кварталу 2021 года. Вышедший на рынок в феврале 2021 года продукт Veeam Backup & Replication v11 уже получил более 130 000 уникальных скачиваний, то есть его скачивают чаще одного раза в минуту. Являясь решением «4-в-1», оно сочетает в себе возможности резервного копирования, восстановления, создания снэпшотов и непрерывной защиты данных (CDP). Защищая данные на всех этапах их жизненного цикла, новый продукт помогает успешно преодолевать сложности, связанные с работой в мультиоблачных средах, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Veeam Backup для Microsoft Office 365 стал самым быстрорастущим продуктом Veeam за последние два года, продемонстрировав в I квартале 2021 года рост в 156% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Veeam Backup для Microsoft Office 365 получил более 175 000 скачиваний. На платной основе его используют 5,8 млн. корпоративных пользователей.

Veeam продолжает выпускать новые функции и обновления, идеально подходящие для корпоративных сред. Это позволило добиться роста в 246% (год к году) в крупном корпоративном сегменте.

Универсальная лицензия Veeam Universal License (VUL) — первая в отрасли портативная лицензия, которая предусматривает гибкость и возможность переноса рабочих нагрузок в гибридных и мультиоблачных средах — показала рост на 88% относительно предыдущего года.

Клиентами Veeam являются 82% компаний, входящих в список Fortune 500, и 69% компаний из списка Global 2000. В течение I квартала 2021 года среди клиентов появились такие компании, как PUMA, Evergy, SodaStream, Interquell GmbH, Baloise Group, Golfzon, Coop Danmark, Kinepolis Group, McCarthy Buildings Companies, Inc, Helsingor Municipality, Yerevan Brandy Company, Volkswagen Argentina, NTT Data, Japanese Racing Association, Eastern Ontario Health System и Spanish National Institute of Aerospace Technology (INTA).

В настоящее время открыта регистрация на VeeamON 2021— крупнейшую виртуальную международную конференцию, посвященную современным подходам к защите данных, которая пройдет 25–26 мая 2021 года. В прошлом году участниками виртуальной конференции VeeamON, а также региональных форумов VeeamON Forum, проходивших по всему миру, стали около 15 000 клиентов компании, партнеров и признанных экспертов рынка.