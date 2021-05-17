Каждая пятая российская компания в 2020 году регистрировала ИБ-инциденты, связанные с правами доступа

Национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности «Ростелеком-Солар» провел исследование проблем с управлением доступом в российских компаниях. Опросив свыше 200 организаций, эксперты выяснили, что 20% компаний в 2020 г. регистрировали инциденты информационной безопасности, связанные с правами доступа. 46% из них указали на среднюю и высокую критичность выявленных инцидентов.

Как отмечает директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь сказал: «Несанкционированный доступ зачастую оборачивается для компаний самыми серьезными последствиями. Это и мошеннические действия с клиентскими данными, и нанесение вреда инфраструктуре компании, и финансовый и репутационный ущерб. У всех на слуху случаи, когда в результате неправомерного доступа к клиентским базам данных, хранящимся в банках, мошенники успешно выводят со счетов денежные средства. Широко известны инциденты вмешательства спецслужб в работу критически важных объектов других стран с помощью скомпрометированного доступа, например, спецслужб США в иранскую ядерную программу. Подобных примеров масса, а значит, компаниям необходимо уже сейчас заняться выстраиванием системы безопасного доступа в своей инфраструктуре».

При этом ни один респондент не отметил наличия в компании полной автоматизации управления правами доступа. Это означает, что в каждой российской компании имеется практика их предоставления в ручном режиме, что часто приводит к ошибкам – накоплению у сотрудников избыточных прав доступа, несвоевременной блокировке доступа при увольнении и прочим. Следствием этого являются инциденты ИБ, финансовый и репутационный ущерб для организации.

В то же время, как видно из результатов исследования, компании в достаточной степени осознают серьезность проблемы. Так, 56% опрошенных высказали полную неудовлетворенность либо среднюю удовлетворенность существующей в компании системой управления доступом. Больше недовольны используемыми решениями и подходами представители частных компаний – 58% по сравнению с 52% в государственных организациях.

Среди основных причин низкой удовлетворенности существующей системой управления доступом компании обозначили отсутствие инструментов контроля прав доступа для обеспечения защиты информации (указали 66% недовольных текущей системой управления доступом) и высокую нагрузку на ИТ-персонал компании (отметили 40% недовольных).

«Действительно, частичная автоматизация закрывает часть задач, связанных с заменой ручного труда в процессах управления доступом, но не решает все проблемы для крупной компании с разнородной ИТ-архитектурой. Для осуществления полноценного контроля доступа необходим централизованный механизм, который объединит все разрозненные процессы, разные ИТ-системы и территориально распределённую структуру компании в единое целое, позволит внедрить общие политики и процедуры для контроля всего ИТ-ландшафта компании», – сказал директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

Вместе с тем более 40% компаний, принявших участие в исследовании, готовы автоматизировать свои процессы управления доступом: такую готовность чаще высказывают столичные компании – 51% опрошенных – по сравнению с 41% в регионах. Среди основных препятствий для подобной автоматизации респонденты обозначили отсутствие бюджетов на решение задач управления доступом и высокую стоимость решений данного класса.

Следует отметить, что респонденты из государственных компаний активнее выражают готовность автоматизировать процессы управления доступом – 47% опрошенных против 43% в коммерческом секторе. По мнению экспертов «Ростелеком-Солар», этот фактор объясняется меньшей степенью автоматизации процессов управления доступом в российском госсекторе по сравнению с коммерческими компаниями на текущий момент.