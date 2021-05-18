«Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM

Автоматическое выялвление коммерческих, налоговых и комплаенс-рисков по «антиотмывочному» закону и глобальным экономическим санкциям теперь возможны в системе Oracle Siebel CRM. О новом решении разработчики расскажут на бизнес-завтраке 26 и 27 мая.

Компании «Контур» и «Нават» представили решение, которое поможет финансовым, строительным компаниям и телеком-операторам настраивать скоринг и проверять десятки тысяч контрагентов за минуты. Автоматическая проверка дает возможность специалистам быстрее принимать решения по сделкам с подрядчиками, договорам купли-продажи недвижимости, кредитным заявкам, страхованию, а также снизить комплаенс-риски.

Благодаря интеграции сервисов «Контур.Фокус» и «Контур.Призмы» с Oracle Siebel CRM можно получить сведения о клиенте из более чем 30 официальных источников. Реквизиты компании, отчет о ее благонадежности, анкета с оценкой риска по 115-ФЗ загружаются прямо в карточку контрагента. Это позволяет экономить время на вводе данных, рутинных проверках и быстро принимать решения по входящим заявкам.

Отслеживать изменения реквизитов и инициировать их обновление в базе можно без участия пользователя. Делать это следует постоянно. «Снизить риски при сотрудничестве с клиентами помогает настройка регулярных автоматических массовых проверок по важным критериям, таким как начало процедур банкротства или ликвидации», — подчеркивает Далер Хайруллаев, ведущий эксперт API «Контур.Фокуса».

Поиск физических и юридических лиц по санкционным спискам 30 стран с учетом правила 50% помогает избежать штрафов, блокировки счетов, отключения от SWIFT и вторичных санкций. «Практика показала, что сервис сокращает затраты и время на проведение процедуры KYC в несколько раз. Позволяет минимизировать риски сотрудничества с санкционными клиентами», — отмечает Светлана Кирланова, эксперт «Контур.Призмы» по законодательству в сфере ПОД/ФТ и комплаенс-рискам.

«Проверка «Контур.Фокуса» и «Контур.Призмы» встраивается в цикл работы с клиентами в Oracle Siebel CRM, — комментирует Михаил Аксельрод, директор по развитию бизнеса компании «Нават». — Настроить маршрутизацию заявки, поведение системы и регулярный мониторинг в процессе исполнения договоров можно по требованиям заказчика. Так, в случае выявления процедур банкротства, ликвидации или высокого риска по 115-ФЗ при заключении договора система заблокирует операции. Мы даем «пульт управления» службам финмониторинга, комплаенса, внутреннего контроля и экономической безопасности, благодаря которому коммерческие, налоговые и комплаенс-риски снижаются до минимума».

Подробнее о решении разработчики расскажут на бизнес-завтраке. 26 мая он пройдет для финансовых компаний, для строительной и телекоммуникационной отраслей — 27 мая. Участие бесплатное.