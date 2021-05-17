Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций

Neiry, резидент фонда «Сколково» (группа «Вэб.рф»), специализирующаяся на создании нейроинтерфейсов и алгоритмах обработки нейроданных, закрыла раунд А на 541 млн руб.

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы инвестирует в компанию 360,5 млн руб., внешние инвесторы, с которыми продолжается работа, – 180,5 млн руб. Стоимость нейротехстартапа после получения инвестиций независимые эксперты оценивают в 2,4 млрд руб.

Компания разрабатывает инфраструктуру для автоматизированного сбора, обработки и хранения больших нейроданных. Благодаря уникальным алгоритмам анализа биоэлектрической активности мозга пользователи образовательных приложений и развлекательных компьютерных игр нового поколения смогут управлять игровыми параметрами сигналами мозга. Система будет собирать, оценивать и хранить деперсонализированную информацию всех устройств, подключенных к системе.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Neiry – одна из тех компаний в России, кто готов работать в наукоемкой сфере с высокорисковыми инвестициями. Команда обладает значительным научным и технологическим потенциалом для создания новых способов взаимодействия пользователей с компьютерными системами. Разработки в области BCI ведут как небольшие стартапы, так и крупные международные технологические компании. Идея технологической сингулярности становится весьма популярна и среди стратегических игроков рынка, которые стремятся быть пионерами нового качества жизни, и среди инвесторов, которые видят в ней коммерческий потенциал».

Три основные сферы бизнеса, на которые компания нацелена в данный момент, – образование, индустрия развлечений и рынок носимых устройств. В 2021 г. Neiry запустила сразу три пилотных проекта в Москве, Казани и Ленинградской области – ученики школ смогли протестировать VR-шлемы со встроенными интерфейсами и пройти тестирование в виртуальной реальности по материалам из школьной программы. Всего в пилотных проектах приняло участие более 100 детей.

Александр Панов, CEO компании Neiry, сказал: «Инвестиции в Neiry позволят нам расширить области применения интерфейсов мозг – компьютер в потребительских и промышленных сегментах. А это, в свою очередь, даст шанс повлиять на ускорение эволюции человека как единого целого с компьютерами».

Как отметили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы, нейросетевой анализ поможет получить обобщенные алгоритмы расчета когнитивного потенциала человека. На начальном этапе в Neiry планируют создать несколько алгоритмов анализа биоэлектрической активности мозга: один из них будет формировать сигналы биоуправления и взаимодействия с внешними устройствами на базе интерфейса «мозг – компьютер», другой – вести мониторинг состояния человека и определять уровень его когнитивных ресурсов.

Компания планирует широкую экспансию на международные рынки: продажи продукта уже стартовали в США, Сингапуре и Казахстане.