«ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2021 года. Консолидированная выручка увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 13 881 млн. руб. Показатель OIBDA составил 5 144 млн. руб. Рентабельность OIBDA составила 37%. Чистая прибыль составила 1 142 млн. руб., увеличившись на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

CAPEX снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 810 млн. руб. Чистый долг на 31 марта 2021 года составил 61 706 млн. руб. или 2,9x показателя «Чистый долг/ OIBDA LTM». Чистый долг (с учетом обязательств по аренде) на 31 марта 2021 года составил 67 924 млн. руб. или 3,2x показателя «Чистый долг (с учетом обязательств по аренде)/ OIBDA LTM». FCF (свободный денежный поток) увеличился на 752 млн руб. и составил 1 574 млн. руб. Выручка B2B увеличилась на 34% по сравнению с предыдущим периодом и составила 6 676 млн. руб. Выручка B2C снизилась на 5% до 7 205 млн. руб.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), отметил: «По итогам 1 квартала 2021 года компания выросла на 11% по выручке, чистая прибыль увеличилась на 8%. Рост в сегменте В2В составил 34%. При этом мы наблюдаем отрицательную динамику в сегменте В2С. Это следствие продолжающегося кризиса, связанного с пандемией коронавируса, обострившего противоречие существующей модели операторского бизнеса на рынке В2С. Несмотря на рост потребления услуг связи, на фоне многократного роста трафика, затрат на развитие сетей и снижения покупательской способности пользователей, доходность по сегменту стагнирует. В сложившихся условиях мы фокусируемся на росте в сегменте В2В, продолжая поиск оптимальной стратегии развития на рынке В2С. При этом Компания оптимизировала в 1 квартале 2021 года инвестиционную программу (CAPEX), что позволило практически удвоить свободный денежный поток (FCF) за отчетный квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Успешно закончив предыдущую пятилетку 2016-2020 годов и удвоив масштабы бизнеса, мы готовы к новой фазе 5-летнего инвестиционного цикла, цель которого ─ трансформация в клиентоцентричную, продуктово-сервисную компанию».