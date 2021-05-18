Спецпроекты

На волне! Amazfit поддержал Zavidovo SUP challenge и выпустил на старт собственную команду

Бизнес Кадры Техника

Amazfit, международный бренд на рынке носимой электроники, выступил партнёром «Всероссийской гонки Zavidovo SUP сhallenge», одним из пяти крупнейших в мире соревнований по сапсёрфингу. В рамках этого партнёрства в гонке приняла участие команда Amazfit, а самые надёжные умные часы Amazfit T-Rex Pro, успешно прошедшие полтора десятка тестирований военного уровня и обладающие влагозащищённостью 10 ATM, доказали, что отлично подходят для занятий водными видами спорта.

При любых занятиях спортом и тем более во время соревнований спортсменам любого уровня важно следить не только за сожжёнными калориями, но и за прочими физическими показателями. Умные часы Amazfit T-Rex Pro помогают отслеживать прогресс в тренировках, следить за нагрузками и не перенапрягаться (это особенно важно для начинающих). Они фиксируют сердечный ритм, запоминают скорость, пройденный маршрут и продолжительность тренировки, а также ведут подсчёт сожжённых калорий, показывают высоту, тренировочную нагрузку в режиме саптренировок. А ещё с ними не страшно упасть в воду, ведь они имеют водозащищённость 10 АТМ и более 100 спортивных режимов.

Соревнования по сапсёрфингу «Всероссийская гонка Zavidovo SUP сhallenge» прошли 15-16 мая в Тверской области на Волге вблизи гостиничного комплекса «Radisson Завидово». В них приняли участие около 300 атлетов разного уровня, включая команду Amazfit из 13 человек. Члены команды Amazfit заняли призовые места в двух дистанциях — первые места среди женщин и мужчин на дистанции «Лайт» (6 км) заняли Дмитрий Харитонов и Алина Харитонова, на «Короткой» дистанции в 15 километров вторым пришел Сергей Синельник, также участник команды Amazfit.

Как это было, можно посмотреть тут: https://disk.yandex.ru/d/WTnymHuIliCnRA

amazfit2.jpg

Другие материалы рубрики

Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову»

Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

Арестована недвижимость главы одного из последних независимых операторов России

В России создадут государственного гиганта, торгующего большими данными

«Касперского» поймали на недоплате налогов в бюджет России на десятки миллионов

Что на самом деле означают 2 самых главных параметра в DRaaS: RTO и RPO

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Техноблог

PPTP-подключение — что это такое и безопасно ли оно?

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

Революция в спинтронике на подходе — ученые создали новые квазичастицы
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России