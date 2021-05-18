Выручка Stormwall выросла на 40% по итогам 2020 года

Выручка компании StormWall, специализирующейся на защите онлайн-ресурсов от DDoS-атак, по итогам 2020 г. увеличилась на 40% по сравнению с 2019 г. Такой рост стал возможным за счет повышения спроса на решения по защите от DDoS-атак в бизнесе и образовательной сфере.

Количество клиентов, использующих решения Stormwall на коммерческой основе, увеличилось в 2020 г. на 25% по сравнению с 2019 г., а средний чек нового клиента компании вырос за год на 52%.

В 2020 г. многие компании перешли в онлайн, в связи с чем рост потребления решения по защите сайта составил 43% по сравнению с 2019 г. Решение по защите сервисов TCP/UDP продемонстрировало небывалый рост, спрос на него увеличился на 81%, что подтверждает высокую степень интереса бизнеса к подобным технологиям. Решение по защите сети также показало значительный рост, востребованность продукта повысилась в 2020 г. на 72% по сравнению с 2019 г. Наибольший объем потребления продуктов компании в 2020 г. был отмечен в таких отраслях, как ритейл, финтех, телекоммуникации, страхование и производство.

«Несмотря на длительный кризис из-за пандемии Covid-19, компании удалось получить большое количество заказов в 2020 г. Благодаря усиленной работе сотрудников, которые тщательно заботились о наших клиентах в это трудное время, компания смогла достичь поставленных целей. Нам удалось сохранить стабильную выручку, а также заложить прочную основу для роста», – сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь Stormwall.

В 2021 г. Stormwall прогнозирует рост выручки на 50% по сравнению с 2020 г. Такой рост ожидается благодаря динамичному развитию рынка защиты от DDoS-атак, а также за счет активной международной экспансии компании.