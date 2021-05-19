МТС и Третьяковская галерея представили первую цифровую экспозицию работ талантливых детей со всей страны

МТС и Государственная Третьяковская галерея объявили об открытии цифровой экспозиции в рамках федерального образовательного творческо-благотворительного проекта для детей «Поколение М». Главный музей национального искусства России представил арт-объект на тему «Искусство в космическом пространстве», созданный талантливыми детьми из разных регионов страны совместно с художником, скульптором и автором инсталляций Ростаном Тавасиевым.

В основу цифровой экспозиции легли рисунки детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, отобранные по итогам конкурса в рамках совместной образовательной онлайн-программы по изобразительному искусству МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев под руководством Ростана Тавасиева школьники в онлайне вдохновлялись космическим пространством, размышляли о том, есть ли в нем место произведениям искусства, и учились претворять творческие замыслы в жизнь. Свои идеи им предлагалось воплотить в эскизах, а затем загрузить их на сайт проекта «Поколение М», чтобы побороться за возможность продемонстрировать свои работы в Третьяковской галерее.

«Каждый год более чем на треть увеличивается количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего творческого благотворительного проекта, который мы реализуем в сотрудничестве с ведущими культурными и образовательными учреждениями России. Сегодня уже 30 млн детей из всех регионов России прошли обучение с использованием digital-инструментов по более чем 15 направлениям творчества. 638 талантливых детей из 68 регионов, в том числе удаленных и малонаселенных, отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения, и продолжают развитие под руководством мастеров, – сказал президент МТС Вячеслав Николаев. – Третий год МТС и Третьяковская галерея по итогам художественного онлайн-конкурса делают выставку работ одаренных ребят в стенах галереи. В этом году итогом креативного эксперимента подростков стал цифровой арт-объект на тему космоса, соавторами которого стали молодые художники из 11 регионов России».

«Многолетнее сотрудничество с МТС позволило создать для детей в рамках проекта «Поколение М» эффективную систему творческих лифтов в направлении изобразительного искусства, предоставив ребятам со всей России возможность, бесплатно учиться у лучших педагогов, развивать свой талант и представить свои работы в Третьяковской галерее. В этом году мы не только предложили участникам нестандартную тему для творчества, но и привлекли к проекту художника Ростана Тавасиева, который стал наставником ребят и вдохновил их на создание эскизов для цифрового объекта. Мы ожидаем, что нестандартный формат экспозиции вызовет живой интерес аудитории», — сказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.



«Космос сам по себе – произведение искусства, и дополнить его какими-либо деталями – задача непростая даже для опытных художников, поэтому в мастер-классах я постарался по максимуму поделиться ресурсами своего воображения, чтобы вывести ребят на самую высокую орбиту. На мой взгляд, они отлично справились с заданием, предложив интересные, глубокие идеи. Надеюсь, одержав победу в таком масштабном конкурсе, они осознали, что звезды гораздо ближе, чем кажутся, а сила фантазии, сопоставимая со скоростью света, позволяет дотянуться до них рукой», — отметил художник Ростан Тавасиев.

Специальная экспозиция «Поколения М» будет открыта в здании Новой Третьяковки до 3 июня.