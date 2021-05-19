«Яндекс» усилил команду топ-менеджеров

«Яндекс» объявляет о новых назначениях в команде. Финансовым директором станет Светлана Демяшкевич, которая до прихода в «Яндекс» занимала должность финансового директора X5 Retail Group. Вице-президент по корпоративному развитию «Яндекса» Вадим Марчук переходит на должность операционного директора. Светлана и Вадим будут напрямую подчиняться управляющему директору группы компаний «Яндекса» Тиграну Худавердяну. Новые назначения вступят в силу 1 июня 2021 года.

В дополнение к этому новым вице-президентом по корпоративному развитию «Яндекса» станет Павел Власов, ранее возглавлявший корпоративный департамент Avito. Его руководителем будет Вадим Марчук.

Светлана Демяшкевич имеет более чем двадцатилетний опыт в сфере финансового менеджмента и консалтинга, преимущественно в потребительском и банковском секторах. До «Яндекса» Светлана четыре года работала главным финансовым директором X5 Retail Group. При её непосредственном участии компания X5 укрепила лидерство в офлайн-ритейле и стала крупнейшим игроком на рынке онлайн-доставки продуктов, осуществила успешную технологическую трансформацию и при этом повысила эффективность и рентабельность бизнеса. Под руководством Светланы компания построила одну из самых эффективных и современных финансовых служб среди российских публичных компаний. До прихода в X5 Светлана также работала на руководящих должностях в Альфа-банке, в том числе возглавляла службу финансового контроля, отчётности по МСФО, была директором по связям с инвесторами и впоследствии заместителем финансового директора. Кроме того, Светлана работала с советами директоров нескольких компаний «Альфа-групп».

Вадим Марчук имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в инвестиционно-банковской сфере. Он присоединился к команде «Яндекса» в октябре 2016 года и в своей работе тесно взаимодействовал с советом директоров и топ-менеджментом «Яндекса». В течение последних пяти лет Вадим играл ключевую роль в принятии всех стратегических решений и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации. Вадим является действующим членом совета директоров группы компаний Яндекс.Такси и Yandex Self-Driving Group, а также ранее входил в советы директоров Яндекс.Маркета и Яндекс.Денег. До Яндекса в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в «Сбербанк CIB». С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.

Павел Власов пришёл в «Яндекс» из Avito, крупнейшей российской платформы объявлений, принадлежащей компании Prosus, где отвечал за стратегию и корпоративное развитие. 15 лет своей карьеры Павел провёл в банковской отрасли, в том числе в Альфа-банке и Сбербанке, в котором с 2009 года работал на руководящих должностях. В частности, он был старшим управляющим директором и впоследствии стал советником первого заместителя председателя правления Сбербанка. На этой должности он руководил функцией стратегических слияний и поглощений.

«Я рад, что с нами будет работать такой сильный профессионал, как Светлана. Её стратегическое мышление и большой опыт руководства в финансовой сфере очень пригодятся Яндексу, чтобы поддерживать высокую эффективность бизнеса и сохранять дисциплинированный подход к инвестициям, — говорит Тигран Худавердян. — Что касается Вадима, и я лично, и совет директоров очень благодарны ему за успешную работу во время переходного периода после ухода Грега. Вадим сконцентрируется на приоритетных стратегических направлениях, среди которых увеличение ценности кросс-платформенных продуктов для пользователей, а также будет заниматься развитием новых вертикалей, в частности финтеха».

«Яндекс — одна из самых интересных компаний на рынке, и я рада присоединиться к её команде, — говорит Светлана Демяшкевич. — Перед нами открывается много возможностей, и я уверена, что мы способны привести Яндекс к новым успехам, поддерживать высокие темпы роста бизнеса и добиваться высоких результатов для наших акционеров».