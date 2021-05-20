Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний

Платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) выделит российским компаниям облачные ресурсы на 10 млн руб. для ускорения цифровизации бизнеса. Каждый участник программы сможет воспользоваться более чем 30 облачными сервисами на сумму 100 тыс. руб. и получить компенсацию затрат за второй месяц работы с платформой. Специалисты MCS бесплатно помогут мигрировать в облако.

Новые пользователи смогут перенести в облако свою инфраструктуру, запустить полноценный проект с использованием платформенных решений, повысить производительность высоконагруженных приложений. Для этого можно воспользоваться облачными сервисами на сумму до 100 тыс. руб.

В рамках программы можно быстро организовать хостинг на виртуальных машинах в конфигурациях, подходящих под конкретные задачи. Доступны любые типы облачной системы хранения данных (СХД): от HDD до NVMe SSD со скоростью отклика 0,5 мс и SLA 99,95%. Появилась возможность подключить объектное хранилище, которое разгрузит диски виртуальных машин, бесконечно масштабируется и хранит петабайты данных.

Новые пользователи смогут подключить Kubernetes как сервис, сертифицированный Cloud Native Computing Foundation (CNCF), который позволяет автоматически масштабировать приложения до 100 серверов и обратно. Среди других платформенных решений доступны облачные базы данных, сервис анализа больших данных, машинного обучения (рабочее место Data Scientist), бэкапы как сервис для виртуальных машин и баз данных и другие.

Специалисты MCS бесплатно помогут мигрировать в облако, проконсультируют по конфигурациям виртуальных машин, настроят резервное копирование, протестируют перенесенные виртуальные машины.

Если участник программы продолжит использовать облачные сервисы по завершении тестового периода, то ему начислится дополнительный бонус.

Вступить в программу могут только юридические лица до 30 мая 2021 г. Для этого необходимо оставить заявку на сайте платформы.

«Облако — один из главных драйверов цифровизации, и мы уверены, что наша поддержка поможет многим компаниям ускорить развитие бизнеса. Мы даем попробовать в деле облачные технологии и выбрать те сервисы, которые покажут наибольшую эффективность. Наша программа рассчитана как на небольшие команды разработчиков, так и на крупные компании из разных отраслей», — отметил Вадим Кожин, директор по маркетингу Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.