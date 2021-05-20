«Максимателеком» продала AdTech-бизнес и сосредоточится на цифровизации городов

Холдинг «Газпром-медиа» и «Максимателеком» объявляют о подписании сделки по консолидации 100% долей совместного предприятия – компании «Квант» – в периметре «Газпром-медиа».

Данная сделка является логичным стратегическим шагом для холдинга «Газпром-медиа» в реализации цифровой стратегии развития бизнеса. Она позволит холдингу укрепить технологические компетенции, экспертизу в AdTech и новых маркетинговых технологиях, а также в продажах цифровой рекламы. Компания «Квант» продолжит эксклюзивно монетизировать рекламный инвентарь MT_FREE - крупнейшей в Европе публичной сети Wi-Fi, управляемой «Максимателеком». Также «Максимателеком» продолжит предоставлять технологическую платформу для развития цифровых проектов «Газпром-медиа».

«В холдинге «Газпром-медиа» активно идет реализация цифровой стратегии, которая направлена на создание персонализированной среды для потребителя и в части контента, и в части показа релевантной и персонализированной рекламы. Нам необходимы технологические и ИТ-компетенции в области рекламных технологий и AdTech, которые помогут в реализации задач в рамках нашей цифровой стратегии. В результате сделки мы усилим наши позиции и экспертизу в рекламных и маркетинговых технологиях, а также в демонстрации персонализированной рекламы в цифровой среде. Мы высоко ценим наше сотрудничество с «Максимателеком» в развитии совместного предприятия – за время работы оно заняло заметное место на рекламном рынке России, разработав ряд уникальных AdTech-решений. «Максимателеком» остается нашим стратегическим партнером и мы продолжаем сотрудничество в области цифровых проектов», – прокомментировал сделку заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Уфаев.

«Наши разработки в сфере рекламных технологий и одна из лучших на рынке команд по продажам цифровой рекламы стали основой для создания совместного предприятия с холдингом «Газпром-медиа». Мы довольны результатами партнерства, позволившего использовать ресурсы «Максимателеком» и «Газпром-медиа» максимально эффективно. Вместе с партнерами мы достигли главной цели при создании «Кванта», построив перспективную компанию, которая сегодня занимает лидирующие позиции на российском рынке рекламных технологий и монетизации мобильного рекламного трафика», – заявил председатель совета директоров компании «Квант» Борис Вольпе.