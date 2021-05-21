Московский проект «Бизнес-уик-энд» запускает две программы для начинающих предпринимателей

Занятия образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей стартуют 24 мая 2021 г. Поучаствовать в преакселерационной и акселерационной программе могут жители столицы от 17 до 30 лет, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Проект “Бизнес-уик-энд” реализуется с 2018 г. и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор — это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор — более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Образовательный курс преакселератора состоит из 10 занятий. Они будут проводиться несколько раз в неделю на городских площадках, таких как «Цифровое деловое пространство» и инновационно-образовательный комплекс «Техноград». Обучение можно пройти самостоятельно или вместе со своей проектной командой.

Участники преакселератора изучат основы предпринимательства, проработают бизнес-идеи с опытными наставниками, освоят финансовые и юридические аспекты. В курс входят такие направления, как продажи и переговоры, маркетинг, стратегия и масштабирование, привлечение инвестиций, команда, лидерство и тимбилдинг. Наставники и эксперты помогут участникам доработать проекты и проконсультируют по различным вопросам.

До конца года планируется обучить несколько потоков. Продолжительность каждого курса — 35 дней. В конце участникам предстоит презентовать свои проекты экспертной комиссии.

Акселерационная программа создана для тех, у кого уже есть небольшой опыт в предпринимательстве. Для участия нужно быть субъектом малого и среднего бизнеса, зарегистрированным в Москве, и иметь команду от трех до пяти человек.

Среди спикеров акселератора — директор школы лидеров Александр Иванов, эксперт по созданию капитала для предпринимателей Светлана Благодарева, финансовый аналитик агентства поддержки малого бизнеса центра «Мой бизнес» Максим Марков, эксперт Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты» Татьяна Кулешова.

Программа акселератора рассчитана на шесть недель. Ожидается, что обучение пройдут более 500 молодых предпринимателей (около 180 команд). Они смогут индивидуально проработать свои проекты под руководством наставников и экспертов.

В течение первой недели участники проанализируют свой бизнес и определят стратегию его развития. Следующий этап — реализация проектов. Кураторы покажут, как увеличивать продажи, выстроить маркетинг, продвигать продукт в соцсетях. Встречи с наставниками на этом этапе будут проходить в формате деловой игры и мини-лекций. На заключительной неделе участники просчитают финансовую модель и разработают бизнес-план на 12 месяцев.

По окончании программы 30 лучших команд смогут презентовать свои проекты инвесторам, представителям кредитно-финансовых организаций и компаний, поддерживающих предпринимателей. В 2020 г. акселератор прошли 482 предпринимателя.

Отправить заявку на участие в программах преакселератора и акселератора можно после регистрации на портале Business Update.