МТС назначила заместителя председателя совета директоров

МТС объявляет об избрании независимого директора, председателя ESG комитета МТС Регину фон Флемминг заместителем председателя совета директоров МТС.

В марте 2021 года комитет по корпоративному управлению совета директоров МТС был преобразован в Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитет), председателем которого была назначена Регина фон Флемминг, независимый директор МТС.

В функции ESG комитета совета директоров МТС входит контроль за внедрением и выполнением принципов устойчивого развития, а также содействие членам органов управления МТС в формировании общей стратегии в отношении вопросов корпоративного управления, экологической и социальной ответственности.

Регина Дагмар Бенедикта фон Флемминг (Regina Dagmar Benedicta von Flemming) избрана членом Совета директоров МТС в 2015 году. В настоящее время в Совете директоров МТС она также возглавляет Комитет по вознаграждениям и назначениям, является членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Специального комитета по комплаенс и Специального комитета по проекту объединения персонала МТС в г. Москва в едином офисном пространстве.