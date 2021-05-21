В «М.Видео-Эльдорадо» назначен председатель совета директоров

«М.видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо»), входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщает, что совет директоров компании избрал председателем совета директоров основателя «М.Видео» Александра Тынкована. Совет также избрал состав комитетов совета директоров.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» завершает процесс обновления совета директоров с целью совершенствования практик корпоративного управления. В мае 2021 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров доля независимых директоров в совете директоров была увеличена до одной трети, а представительство основного акционера ПАО «М.видео», группы «Сафмар», в совете сократилось до двух мест из девяти.

На первом заседании нового совета директоров, прошедшем 18 мая 2021 года, на позицию председателя совета директоров был избран Александр Тынкован.

В рамках совета директоров группы продолжат работу три комитета – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и назначениям и комитет по стратегии и цифровой трансформации. Совет директоров сформировал следующий состав комитетов.

Комитет по вознаграждениям и назначениям: Броветт Джон (John Browett) (председатель комитета), Лапшина Екатерина Викторовна, Миракян Авет Владимирович, Преображенский Владимир Владимирович, Тынкован Александр Анатольевич.

Комитет по стратегии и цифровой трансформации: Броветт Джон (John Browett), Гуцериев Саид Михайлович, Преображенский Владимир Владимирович (председатель комитета), Тынкован Александр Анатольевич, Фернандес Энрике (Enrique Fernandez).

Комитет по аудиту: Лапшина Екатерина Викторовна (председатель комитета), Орчел Риккардо (Riccardo Orcel, Преображенский Владимир Владимирович.

Председатель совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован сказал: «Группа М.Видео-Эльдорадо проходит значимый этап трансформации из традиционного ритейлера в полностью технологическую компанию с уникальной розничной сетью и фулфилмент-инфраструктурой. В рамках новой стратегии Компания поставила перед собой амбициозный план по удвоению GMV к 2025 году до 1 трлн рублей, и сегодня мы последовательно реализуем шаги на пути к достижению этой цели – от разработки и запуска новых технологичных продуктов до изменения организационной структуры и укрепления системы корпоративного управления. Увеличение доли независимых членов в Совете директоров отвечает нашему стремлению придерживаться самых высоких международных стандартов управления и позволит усилить на уровне Совета экспертизу, важную для дальнейшего роста Компании. Уверен, что последовательное внедрение лучших практик корпоративного управления, на которые Компания ориентировалась на протяжении своей почти тридцатилетней истории, обеспечит соблюдение интересов всех групп акционеров М.Видео-Эльдорадо, а также необходимую поддержку менеджмента в процессе цифровой трансформации, нацеленной на продолжение роста стоимости и инвестиционной привлекательности группы».