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Магазин «Бетховен» подключился к экспресс-доставке «Яндекс.маркета»

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«Бетховен» стал первым зоомагазином, который разместился с экспресс-доставкой на «Яндекс.маркете». Получать товары от ритейлера за один-два часа уже могут жители всей Москвы, в ближайшее время такая возможность появится и в других городах.

С экспресс-доставкой можно заказать сотни товаров из «Бетховена»: корм для животных, игрушки, лежаки, домики, средства для ухода и многое другое. Покупатель получает товар за один-два часа при оформлении заказа с 10:00 до 21:30. При заказе после 21:30 доставка переносится на следующий день. Оплатить товары из «Бетховена» можно в том числе баллами «Яндекс.плюса».

Партнеры «Яндекс.маркета», которые продают товары по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Казани и Ростову-на-Дону, теперь могут самостоятельно подключиться к экспресс-доставке через личный кабинет продавца. Для этого нужно зарегистрировать торговую точку на маркетплейсе по модели FBS (продажи со склада продавца), заключить договор и загрузить каталог товаров. Скоро продавцы смогут подключать к экспресс-доставке неограниченное число точек

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