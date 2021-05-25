Спецпроекты

Бизнес Тендеры Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе
|

IBS внедрит систему управления ТОиР в холдинге «Вертолеты России»

IBS в консорциуме с «1С» выиграла конкурс на разработку и внедрение автоматизированной системы «Управление техническим обслуживанием и ремонтами имущественного комплекса» для холдинга «Вертолеты России», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

В рамках проекта команда IBS выполнит методологический блок работ в области базового и риск-ориентированного ТОиР, внедрит информационную систему на семи заводах холдинга, а также проведёт паспортизацию производственных активов. Проект начался 1 марта 2021 г. и завершится в конце следующего.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости

Huawei придумала, как сбежать из-под санкций США и стать мировым лидером разработки ПО

У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка

Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram

Популярное интернет-СМИ разгромили за использование «российской цифровой платформы»

«Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Телевизор-картина: самые тонкие модели для установки на стене

Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков