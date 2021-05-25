IBS внедрит систему управления ТОиР в холдинге «Вертолеты России»

IBS в консорциуме с «1С» выиграла конкурс на разработку и внедрение автоматизированной системы «Управление техническим обслуживанием и ремонтами имущественного комплекса» для холдинга «Вертолеты России», входящего в структуру госкорпорации «Ростех».

В рамках проекта команда IBS выполнит методологический блок работ в области базового и риск-ориентированного ТОиР, внедрит информационную систему на семи заводах холдинга, а также проведёт паспортизацию производственных активов. Проект начался 1 марта 2021 г. и завершится в конце следующего.