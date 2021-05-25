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Selectel расскажет о снижении стоимости владения ИТ-инфраструктурой на CNews Forum

Один из участников CNews Forum — компания Selectel, ведущий провайдер облачной инфраструктуры и услуг дата-центров.

На стенде Selectel представит свое продуктовое портфолио, в котором сочетаются разные уровни ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Эксперты компании расскажут о возможности быстро развертывать облачную инфраструктуру, масштабируемую под задачи различных проектов — от сайтов до сложных распределенных приложений. Участники мероприятия также узнают о новейших конфигурациях выделенных серверов, доступных для аренды в Selectel.

На примере клиентских кейсов Владислав Нефёдов, руководитель направления стратегических проектов Selectel, расскажет, как снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность.

Selectel работает на рынке с 2008 года, у компании более 18000 клиентов — от индивидуальных предпринимателей и стартапов до крупных международных корпораций. Компания владеет собственной сетью из шести высокотехнологичных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 3000 серверных стоек). В 2020 году Selectel cтал самым быстрорастущим провайдером IaaS по версии Russian Data Center Awards. Рост выручки компании в 2020 году составил 43%.

Дмитрий Степанов

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