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Совет директоров VMware назначил Рагу Рагурама на пост генерального директора VMware

Компания VMware, Inc. объявила о назначении Рагу Рагурама генеральным директором VMware (CEO) и членом совета директоров. Он вступит в должность 1 июня 2021 г. В настоящий момент Рагу Рагурам занимает должности исполнительного вице-президента и главного операционного директора по продуктам и облачным сервисам VMware.

Рагурам работает в компании VMware с 2003 г. С момента прихода в VMware Рагу участвовал в определении стратегического направления компании, а также управлял ее технологическим развитием. Под руководством Рагу Рагурама активно развивались решения по виртуализации, была разработана и реализована стратегия программно-определяемых ЦОД VMware. Рагу Рагурам играл определяющую роль в осуществлении стратегии слияний и поглощений, а также ключевую роль в расширении стратегического партнерства VMware с Dell Technologies, гиперскейлерами и другими крупными игроками ИТ-рынка.

В числе других кадровых изменений в VMware — назначение Сумита Давана президентом компании. Он возглавит все бизнес-направления, связанные с выходом решений VMware на рынок: международные продажи, международные партнерские и коммерческие проекты, отдел по работе с клиентами (CXS), а также направление маркетинга и коммуникаций. Сейчас Сумит Даван занимает должность первого вице-президента VMware и директора по работе с клиентами. За годы своей работы в компании он участвовал в разработке и реализации бизнес-стратегии по запуску мультиоблачных сервисов и подписок, улучшая клиентский опыт заказчиков VMware.

Также VMware сообщает, что Санджай Пунен, занимающий должность главного операционного директора (Chief Operating Officer), принял решение покинуть VMware после семи лет работы в компании. На протяжении последних лет он руководил операционной деятельностью, а до этого — подразделением решений для конечных пользователей.

Эльяс Касми

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