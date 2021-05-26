Индустрия 4.0: от интернета вещей к интернету людей вместе с TeamViewer

Три четверти проектов по внедрению решений Индустрии 4.0 не идут дальше пилотного проекта. Это один из выводов отчета Всемирного экономического форума, опубликованного в связи с недавно запущенной программой Global Lighthouse Network, которая направлена на продвижение идей Индустрии 4.0 с помощью таких инициатив, как цифровая трансформация и искусственный интеллект.

Цель программы – изучение и распространение передового опыта наиболее успешных организаций в сфере применения цифровых решений. Сейчас в программу входят 69 фабрик и предприятий. Одним из выводов исследования проектов в компаниях – лидерах стало то, что они ставят людей в центре своей цифровой трансформации с акцентом на инклюзивный рост. Тем самым они ликвидируют страх сокращения рабочих мест в ходе цифровизации предприятий, а стало быть, и источник внутреннего сопротивления преобразованиям и гарантируют рабочим-операторам возможность полностью реализовать свой потенциал для построения инновационного будущего, находясь в центре переосмысленного модернизированного рабочего процесса. Такое вовлечение персонала имеет важное значение для успеха всего процесса трансформации.

Именно такой подход при внедрении решений Индустрии 4.0 предлагает TeamViewer – немецкая компания, которая стала всемирно известной как разработчик быстрого и безопасного приложения для удаленного доступа и стремительно преобразовалась за последние годы в мирового лидера в области индустриальных решений дополненной реальности (AR) и Интернета вещей (IoT). Этому преобразованию способствовали, как развитие решений собственной разработки, таких как TeamViewer Assist AR и TeamViewer IoT, так и приобретения инновационных и ведущих мировых компаний в этой области, таких как, Европейский лидер решений дополненной реальности для логистики и промышленных компаний Ubimax, мюнхенский стартап в области пошаговых инструкций в дополненной и виртуальной реальности - Viscopic и американский пионер в области автоматизации процессов с дополненной реальностью Upskill.

Объединённые подразделения дополненной реальности TeamViewer, Ubimax, UPSkill и Viscopic представляют собой наиболее опытную в мире команду в области предоставления отраслевых AR и IoT решений. Среди клиентов TeamViewer в этой области такие компании как DHL, Airbus, Samsung, Coca-cola, Boeing, Merck, GE, Toyota, Liebherr, Siemens, DB, Audi и многие другие.

Интегрированные решения Интернета вещей и дополненной реальности позволяют реализовать безразрывное комплексное решение для цифровизации промышленности, связывая между собой Интернет Людей и Интернет Вещей:

Дополненная реальность является визуальным интерфейсом и вспомогательной системой для человека во время выполнения рабочего процесса.

Интернет вещей является связующим, контролирующим и получающим данные слоем для мониторинга и автоматизации машинных процессов.

Искусственный Интеллект, являясь интерфейсом, основанным на данных машин и людей, способствует интеллектуальному выполнению процессов, их анализу и оптимизации.

По сути, достигается синергия машин и людей, что позволяет начать работать по-новому и успешно пройти путь цифрового преобразования предприятий, высвобождая потенциал, заложенный в современных технологиях.

По всему миру TeamViewer реализует данный подход с помощью TeamViewer Frontline – простой и надежной платформы для реализации AR проектов, обкатанной годами эксплуатации в передовых глобальных компаниях. Не так давно также появились первые проекты на данной платформе в России и СНГ. Первым сертифицированным партнером по TeamViewer Frontline в регионе стала Ланит-Интеграция – ведущая компания – системный интегратор с 20 летним опытом внедрения комплексных ИТ-решений.