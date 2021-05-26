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«Мтех» инвестировала в проект Mind&Machine

«Мтех» (технологическое бизнес-подразделение ГК «Мангазея») провела первую сделку в качестве венчурного инвестора. Инвестиционную поддержку получил продукт для управления персоналом от компании Mind&Machine. Сумма сделки в рамках seed-раунда не раскрывается.

Компания Mind&Machine развивает продукт для управления персоналом и оптимизации его рабочего времени сотрудников. Решение Workforce Management (управление персоналом) от Mind&Machine актуально для бизнеса с большим количеством линейного персонала и консультантов: классический ритейл, банки, колл-центры, HoReCa. В этих сегментах персонал выполняет стандартный набор функций, который может быть пересчитан на количество рабочих человеко-часов, что позволяет повысить товарооборот на 5% и сократить фонд оплаты труда на 15% за счет правильного распределения рабочий силы.

Решение Mind&Machine позволяет анализировать историческую загрузку и прогнозировать объём работ в каждые 30 минут. Исходя из прогнозируемой загрузки рассчитывается необходимое количество сотрудников на рабочем месте. Программное обеспечение Mind&Machine WFM автоматизирует прогнозирование объёма операций, составление рабочих графиков и осуществляет электронный учёт рабочего времени с помощью биометрической идентификации по лицу.

«Алгоритмы оптимизации, которые нам удалось разработать в Mind&Machine, показывают более высокие экономические эффекты, чем похожие на Workforce Management решения конкурентов. Для нас большая честь стать первым инвест-проектом компании «Мтех», поэтому наиболее важная задача сейчас — показать свою эффективность и ускорить рост компании за счет привлеченных инвестиций», — сказал CEO Mind&Machine Антон Береза.

«Сейчас для нас основные направления для инвестиций — это отрасли, где представлены бизнесы ГК «Мангазея». Решение от команды Mind&Machine нас привлекло как качественный, оптимизационный и масштабируемый продукт, актуальный для широкого круга отраслей. С интересом будем следить за развитием компании Mind&Machine. Готовы рассматривать новые проекты талантливых и перспективных команд», — отметил Вадим Стеценко, генеральный директор «Мтех».

На сегодняшний день у компании Mind&Machine более 10 клиентов. Она является резидентом «Сколково» и двукратным финалистом конкурса стартапов «Криптонит Startup Challenge». Инвестиции «Мтех» необходимы для развития существующего продукта и дальнейшего масштабирования бизнеса.

Дмитрий Степанов

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