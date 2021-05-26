Сайт 4PDA оспорит блокировку в Мосгорсуде

Юридическая фирма Digital Rights Center выступит официальным представителем сайта 4pda.ru в Мосгорсуде

С 14 мая 2021 г. по решению Мосгорсуда от 26 марта в соответствии со статьей 15.6 закона «Об информации, информатизации и защите информации» был на постоянной основе ограничен доступ к популярному ресурсу 4pda.ru, на котором публикуются новости в сфере науки и технологий. По собственным данным cайта, его посещает более 12 млн уникальных пользователей в месяц.

Причиной стало исковое заявление о нарушении авторских прав ООО «Национальный спортивный телеканал», являющегося владельцем телеканала «Матч ТВ», против американской компании CloudFlare Inc. — официального провайдера услуг по защите сайтов. В рамках этого заявления истец просил суд наложить постоянное ограничение доступа на сайт 4pda.ru за неоднократное нарушение прав заявителя, дабы «прекратить создание технических условий», которые обеспечивают размещение и распространение на веб-сайте 4PDA передач телеканала «Футбол 1».

«Национальный спортивный канал», являющийся обладателем исключительных прав на передачи канала «Футбол 1», предоставил в качестве доказательства скриншоты страниц форума 4PDA, на которых размещались ссылки на программы телеканала. При этом кто именно разместил эти ссылки на форуме суду установить не удалось.

Администрация 4PDA сообщила, что «никаких претензий к работе задействованных органов нет», она планирует решать ситуацию в рамках действующего законодательства. «Мы всегда вовремя обрабатывали все приходящие заявки на нарушения, указанные нарушения всегда устранялись. Кроме того, мы никогда не транслировали никакие передачи. У нас даже нет такой технической возможности. Тем не менее, истцом были поданы документы в суд. Однако в качестве ответчика по двум прошедшим делам были указаны не мы, а сервис защиты от DDoS атак - CloudFlare Inc., соответственно, у нас не было никакой информации об этих делах. То есть решения суда и блокировку мы получили «по факту». Возможность повлиять на происходящее у нас отсутствовала», — отметили представители администрации сайта 4pda.ru

Юридическая фирма Digital Rights Center берется за это дело и будет выступать официальным представителем сайта 4pda.ru в Мосгорсуде. В настоящее время готовится апелляционная жалоба. Мы продолжаем последовательно бороться за право веб-ресурсов свободно распространять информацию, не запрещенную законодательством РФ.

«В деле были допущены грубые процессуальные нарушения. Прежде всего, администрация 4PDA не была привлечена в качестве участника в деле. Вынесение решения о правах лица, которое не было привлечено в качестве участника в деле является безусловным основанием для отмены такого решения и его пересмотра (п. 4 ч. 4 ст. 330 ГПК РФ). В настоящее время мы занимаемся ознакомлением с материалами дела, в целях подготовки апелляционной жалобы и иных документов в суд», - сказала Валерия Смирнова, ведущий юрист Digital Rights Center.