Группа М.Видео-Эльдорадо создает единый блок OneRetail для управления брендами М.Видео и Эльдорадо

ПАО «М.видео» (Группа М.Видео-Эльдорадо, «Компания» или «Группа»; МосБиржа: MVID), российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает, что Совет директоров одобрил изменения в корпоративной структуре Группы и объединение всех управляющих функций брендов «М.Видео» и «Эльдорадо» в общий блок OneRetail («Единый ритейл») с фокусом на дальнейшей цифровой трансформации брендов. Управляющим директором объединенной структуры с 1 июня 2021 года станет Дагмара Иванова, ранее занимавшая позицию управляющего директора «М.Видео».

Объединение функций управления брендами позволит Группе ускорить цифровую трансформацию, сфокусировать усилия брендов на стратегических задачах и реализовать весь потенциал OneRetail-технологий как в «М.Видео», так и в «Эльдорадо», а также повысить качество и динамику управленческих решений. При этом Группа планирует дальнейшее дифференцированное позиционирование каждого из брендов. Розничные магазины и онлайн-платформы «М.Видео» и «Эльдорадо» продолжат работать в привычном для клиентов режиме.

В зону ответственности управляющего директора блока OneRetail войдет дальнейшее развертывание продуктового подхода и поддержка цифровой трансформации параллельно для двух брендов, быстрое масштабирование OneRetail-технологий для всех магазинов Группы и развитие конкурентных преимуществ компании. Ключевыми фокусами станут увеличение GMV и доли рынка при сохранении операционной эффективности, в том числе, за счет более точной координации стратегий брендов, развития персонализированных сервисов на основе аналитики данных и выстраивания долгосрочных эффективных отношений с покупателями. Важным направлением в рамках блока OneRetail также станет развитие B2B процессов и активный запуск новых магазинов разного формата в регионах. В новой должности Дагмара Иванова продолжит подчиняться генеральному директору Группы М.Видео-Эльдорадо Александру Изосимову.

Сергей Ли, занимавший пост управляющего директора «Эльдорадо», принял решение продолжить карьеру за пределами Группы.