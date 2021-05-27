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R-Style Softlab нашла нового стратегического инвестора

R-Style Softlab, российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний, вышла из международной группы компаний Asseco. Как отмечают в компании, привлечение нового стратегического инвестора – Наума Бабаева, крупного российского бизнесмена, совладельца крупного агрохолдинга «Дамате» – позволит компании активно развиваться и выйти на новые перспективные рынки автоматизации.

Основная деятельность R-Style Softlab по разработке ПО для финансовой отрасли останется прежней и продолжит наращивать темпы своего развития. В течение 2021 г. будет разработана стратегия по созданию и выводу новых ИТ-решений для других отраслей.

«Ключевой целью стратегического партнёрства является создание ИТ-кластера для развития программного обеспечения для разных отраслей экономики и, в первую очередь, сельского хозяйства, которое остро в этом нуждается, — сказал Наум Бабаев. — В наших планах — выйти на новые рынки с инновационными ИТ-решениями».

«Наша компания давно задумывалась о расширении бизнеса за счёт выхода с ИТ-решениями на новые рынки, — отметил Лев Френкель, генеральный директор R-Style Softlab. — Интересы компании и инвестора в этом полностью совпали. R-Style Softlab станет ядром создающегося технологического кластера. Наш опыт и экспертиза в ИТ вкупе со знаниями предметной области со стороны нового владельца позволят получить отличный синергетический эффект».

Дмитрий Степанов

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