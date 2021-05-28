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Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» объявляет об усилении управленческой команды в ИТ и о создании блока цифровых технологий, целью которого станет трансформация ИТ-ландшафта и технологическое развитие Банка во всех сферах деятельности. Возглавила блок цифровых технологий заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Новый блок объединит несколько ИТ и диджитал-подразделений. Так, для повышения эффективности процессов обеспечения непрерывного функционирования информационных систем Банка создано новое подразделение – Департамент мониторинга и бесперебойности информационных систем. Его возглавит Владимир Милош, который ранее был директором Департамента платежных систем.

Александр Рыбаков в должности старшего вице-президента по информационным технологиям будет курировать Дирекцию развития банковских технологий и Диджитал-департамент. Ранее Александр был директором Диджитал-департамента Банка, теперь на эту должность назначен Виталий Некрасов, до этого занимавший позицию директора по развитию.

Также в новую структуру войдет Дирекция по информационным технологиям, которую возглавляет Ярослав Шелин. Его команда сфокусируется на обеспечении новых стандартов бесперебойности в области инфраструктуры и сетей.

Эльяс Касми

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