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Производитель оборудования для ИТ и телекома из ОЭЗ «Технополис «Москва» вдвое увеличил рабочие места

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Бифорком Тек» по итогам 2020 г. удвоила количество высокотехнологичных рабочих мест, а также нарастила выпуск продукции более чем на 70%, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Бифорком Тек» разрабатывает и производит телекоммуникационные устройства – высокоскоростные маршрутизаторы и коммутаторы, которые применяются в системах связи, банковской сфере, промышленности, интернете вещей.

«В кластере информационно-коммуникационных технологий в особой экономической зоне работают порядка 20 компаний. Среди них - «Бифорком Тек», который с 2019 г. является резидентом особой экономической зоны. В прошлом году компания инвестировала в развитие производства свыше 60 млн руб. Это позволило значительно расширить выпуск продукции: так, в 2020 г. было выпущено 20,3 тыс. единиц оборудования, что на 8600 больше, чем годом ранее. Кроме того, удалось удвоить количество рабочих мест до 52», - рассказал руководитель ведомства.

Основными потребителями продукции предприятия являются такие крупные клиенты, как Сбербанк, Ростелеком и Объединенная Энергетическая Компания, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Чистая прибыль компании в 2020 году увеличилась в 2,5 раза – до 115,4 млн руб. Благодаря преимуществам статуса резидента особой экономической зоны, «Бифорком Тек» сэкономил на налоговых выплатах порядка 20 млн руб», - добавил Геннадий Дегтев.

По оценке компании «Джейсон Энд Партнерс Консалтинг», объем целевого рынка «Бифорком Тек» в Российской Федерации составляет 30 млрд руб. в год. При этом сегмент маршрутизаторов и коммутаторов, приоритетный для компании, оценивается в 10,5 млрд руб. К 2025 г. по прогнозам этот сегмент может вырасти до 15,7 млрд руб.

В настоящее время «Бифорком Тек» занимает пять процентов российского рынка маршрутизаторов и коммутаторов. В планах компании увеличить эту долю до 22% к 2025 г., заявил генеральный директор компании «Бифорком Тек» Олег Ларионов.

Эльяс Касми

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