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Путь на Восток: Group-IB открыла штаб-квартиру в Дубае

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, вчера 30 мая официально объявила об открытии в Дубае Центра исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке и в Африке. На церемонии открытия ближневосточной штаб-квартиры присутствовал Крейг Джонс, директор INTERPOL по расследованию киберпреступлений, а также представители более 30 клиентов Group-IB в регионе — банков, страховых компаний, предприятий энергетического сектора и госучреждений.

Комментируя открытие новой штаб-квартиры, Илья Сачков, генеральный директор Group-IB, подчеркнул, что Центр в Дубае должен стать одним из ключевых опорных пунктов для координации международной борьбы с киберпреступностью. Наряду c глобальной штаб-квартирой в Сингапуре и европейской штаб-квартирой в Амстердаме, появление нового офиса Group-IB на Ближнем Востоке — это важный этап на пути к достижению стратегической цели: созданию первой в истории децентрализованной глобальной компании в сфере кибербезопасности с научно-исследовательскими центрами в ключевых финансовых регионах мира.

Центр исследования и атрибуции киберугроз на Ближнем Востоке позволит использовать технологии и уникальные знания Group-IB, накопленные за 18 лет работы, и более эффективно взаимодействовать с международными правоохранительными органами и киберполицией различных стран. С момента основания в 2003 году Group-IB провела более 1200 успешных расследований по всему миру, постоянно обогащая свою технологическую экосистему уникальными знаниями о преступных группах, их тактиках и инструментах.

Как и в других регионах присутствия — Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а теперь и на Ближнем Востоке, Group-IB намерена активно привлекать местных специалистов, вести их обучение и профессиональную переподготовку. Используя опыт успешного сотрудничества с университетами по всему миру, Group-IB будет инвестировать в молодые таланты, тесно сотрудничая с высшими учебными заведениями ОАЭ. В течение ближайших 18 месяцев частью дубайской команды станут не менее 50 местных специалистов — в первую очередь эксперты в области компьютерной криминалистики, третхантеры, аналитики Threat Intelligence & Attribution.

В Дубае перебазируются 18 сотрудников из ключевых подразделений Group-IB: Департамента расследования высокотехнологичных преступлений, Лаборатории компьютерной криминалистики (DFIR), Департамента Threat Intelligence&Attribution, Центра реагирования на инциденты информационной безопасности (СERT-GIB), Департамента защиты от цифровых рисков (DRP)и др. Возглавит дубайскую команду Ашраф Кохейл, директор по развитию бизнеса Group-IB в регионе MEА, имеющий за плечами более чем 25-летний опыт работы в области кибербезопасности.

Присутствуя на церемонии открытия штаб-квартиры Group-IB на Ближнем Востоке, Крейг Джонс, директор INTERPOL по расследованию киберпреступлений, отметил:

«Киберпреступность носит глобальный характер, при этом в каждом регионе свой уникальный ландшафт угроз. Понимая, как развивается ситуация на Ближнем Востоке, какие угрозы характерны для этого региона и какой урон они ему могут нанести, вместе с Group-IB мы сможем ослабить влияние этих рисков на регион и минимизировать потенциальный ущерб. Обладая обширными знаниями и опытом, команда Group-IB в Дубае будет играть ключевую роль в исследовании регионального ландшафта угроз и локальной поддержке своих клиентов и партнеров. В рамках развития Глобальной программы Интерпола по борьбе с киберпреступностью в мире мы планируем дальнейшее расширение партнерства с Group-IB, в том числе в рамках оперативной деятельности по борьбе с киберпреступностью. На Ближнем Востоке этому будет способствовать взаимодействие с новым офисом компании».

«В настоящее время ОАЭ — это один из самых прогрессивных и требовательных рынков, стремящихся к постоянному совершенствованию, в том числе в части кибербезопасности, имеющей высокий приоритет для бизнеса и государства на Ближнем Востоке, — комментирует Ашраф Кохейл. – Group-IB здесь на своем месте, наша задача — перманентная борьба с киберпреступностью в любом ее проявлении, будь то финансово мотивированные хакеры, проправительственные АРТ-группы или Интернет-мошенники».

По данным Group-IB Hi-Tech Crime Trends 2020/2021, в настоящее время в регионе MEA действует по меньшей мере 18 спонсируемых государством APT-групп, включая APT33, MuddyWater и APT41. Еще со времен атаки вируса Stuxnet Ближний Восток являлся испытательным полигоном для инструментов, связанных с атаками на энергетический сектор. В числе актуальных киберугроз для региона названы атаки программ-вымогателей и продажи доступа к скомпрометированным корпоративным сетям. По информации Group-IB, как минимум 12 жертв подверглись атакам шифровальщиков на Ближнем Востоке в 2020 году, причем большинство инцидентов произошли в ОАЭ.

Group-IB локализует в MEA свой портфель продуктов, включающий в себя первую в истории систему поиска и защиты от сложных угроз Group-IB THF — для защиты как ИТ, так и ОТ-сегментов. Еще одним нововведением, которое становится доступным для местных клиентов, является система Group-IB Threat Intelligence & Attribution (TI&A), предназначенная для создания и кастомизации карты киберугроз для конкретной компании. Каждый аналитик, использующий TI&A, получит доступ к самой большой коллекции данных Dark Web, продвинутой модели профилирования хакерских групп и полностью автоматизированному графовому анализу, который помогает сопоставлять данные и находить связи с преступными группами и конкретными физическими лицами за считанные секунды.

Эльяс Касми

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