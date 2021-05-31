«Ростех» создаст кафедру мобильной связи в СевГУ

Госкорпорация «Ростех» заключила соглашение с Севастопольским Государственным Университетом (СевГУ) о сотрудничестве в сфере образования и науки. Соглашение предполагает создание в университете кафедры по инновационным телекоммуникационным технологиям, а также разработку магистерской программы обучения по тематике технологий мобильной связи пятого поколения.

Соглашение также предусматривает совместную организацию студенческих олимпиад в области программирования, радиотехники и перспективных технологий мобильной связи. Первую такую олимпиаду стороны провели в конце мая этого года, когда победителями Всероссийской олимпиады «Инновационные технологии систем мобильной связи» стали 22 студента из 17 ведущих вузов страны. Эти студенты получат возможность обучения по новой магистерской программе, создаваемой в рамках соглашения между «Ростехом» и СевГУ.

«В рамках реализации соглашений с Правительством РФ «Ростех» имеет большие потребности в высококвалифицированных специалистах, поэтому нашей первоочередной задачей является формирование кадрового резерва международного уровня. Помимо привлечения лучших инженеров и программистов, мы должны помогать «выращивать» новые кадры. Создание специализированной кафедры и разработка магистерской программы обучения на базе СевГУ поможет нам в последующем создании отечественных решений в области сквозных цифровых технологий и связи», − сказал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Соглашение также предусматривает организацию и техническое обеспечение работы лабораторий в области перспективных технологий мобильной связи, организацию и проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, по актуальным вопросам развития науки, образования и высокотехнологичного производства, привлечение сотрудников «Ростеха» к преподавательской деятельности и работников СевГУ для повышения квалификации специалистов и т.д.

«Современная модель образования предполагает подготовку специалистов для реализации конкретных задач. В связи с этим создание новой кафедры для обучения специалистов в области систем мобильной связи имеет для СевГУ стратегическое значение. Мы будем вовлекать студентов кафедры в совместные с «Ростехом» научно-исследовательские работы, заключая с ними контракты о сотрудничестве ещё во время обучения», − сказал ректор СевГУ Владимир Нечаев.

«Новая модель взаимодействия госкорпорации «Ростех» с вузами нацелена на результат, привязанный к требованиям работодателей-организаций корпорации. СевГу вошел в топ-15 ключевых вузов для корпорации, на базе которых создается образовательная среда с четкой шкалой измерения навыков и умений, – отметила директор по управлению персоналом государственной корпорации «Ростех» Юлия Цветкова. – Севастополь – наша первая образовательная площадка в Крыму, где будет отрабатываться федеральный запрос на цифровизацию под кураторством Корпорации».