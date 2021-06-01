Поставки смартфонов на российский рынок выросли на 10,4% в I квартале 2021 года

По данным IDC, в I квартале 2021 г. рынок смартфонов в России продемонстрировал хорошие результаты, достигнув объёма в 7,251 млн устройств, что на 10,4% выше аналогичного квартала прошлого года.

Кроме того, в Россию было поставлено почти 2 млн кнопочных телефонов. Это меньше, чем в I квартале 2020 г., но выше уровня I квартала 2019 г.

Средняя розничная цена смартфона на базе Android выросла со $168 в предыдущем квартале до $200.

«Сравнение кварталов имеет свои недостатки, поскольку в марте прошлого года впервые были введены карантинные меры по борьбе с коронавирусом, – сказал Саймон Бейкер, директор программы исследований в IDC EMEA. – Если мы посмотрим на рынок на протяжении более длительного периода, то увидим, что влияние ограничений, вызванных вспышкой вируса, на рынок смартфонов в большей степени ослабло. Объёмы поставок были ниже, однако объем рынка в денежном выражении сохранился за счет выросшей средней розничной цены».

Компания Samsung продолжила наращивать свою долю на рынке смартфонов, оставаясь лидером на протяжении четырех кварталов подряд. Между тем, Xiaomi, чья доля впервые превысила четверть рынка, усилила соперничество с Samsung.

«В совокупности оба игрока – Samsung и Xiaomi – заняли большую часть рынка смартфонов, освободившуюся из-за падения доли Huawei практически до 1 % в первом квартале этого года, – сказала Ольга Агапова, старший аналитик в IDC. – Доля Honor, которая больше не является брендом Huawei, а представляет собой отдельную компанию, резко сократилась с 10,3% до 2,4% за один квартал».

«Существует группа брендов, стремящаяся занять место Huawei, однако пока что не добившаяся устойчивого положения на рынке, – отметила Агапова. – Из китайского конгломерата BBK это прежде всего бюджетный realme, преуспевший в I квартале, Oppo и vivo, а также ещё одна китайская компания Transsion, которой принадлежат бренды itel и Tecno, начинающие демонстрировать рост на российском рынке».

На рынке Android-смартфонов продолжилась концентрация на средних ценовых сегментах. Так, поставки дешевых смартфонов менее $100 и смартфонов стоимостью от $200 до $300 сократились. Три пятых рынка смартфонов на базе Android находилось между этими границами. Потребители все чаще выбирают большие телефоны с экраном более 6,5 дюйма, высокотехнологичными камерами и необходимым объемом памяти.

Доля смартфонов с 5G растет несмотря на то, что 5G находится ещё на ранней стадии локализации и тестирования в России. Импульсом развития послужил выход линейки iPhone 12 с 5G в конце прошлого года. В I квартале поставки смартфонов с 5G впервые превысили десятую часть всех поставок Android в Россию, при этом средняя розничная цена на них сократилась до $524.

IDC ожидает, что общий объем рынка телефонов в штучном выражении в 2021 г. будет сопоставим с уровнем прошлого года. С началом II квартала одним из изменений на рынке стал запрет на продажу смартфонов без предустановленного российского программного обеспечения.