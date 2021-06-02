CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России

Аналитический центр CNews Analytics подвел итоги деятельности российских ИТ-компаний за 2020 г. По данным экспертов ведущего российского издания в сфере информационных технологий, многопрофильная ИТ-группа «ИКС Холдинг» заняла второе место среди крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, таким образом подтвердив свою прошлогоднюю позицию. Одновременно с этим CNews выпустил еще два рейтинга по итогам 2020 г., в списке крупнейших ИТ-компаний России «ИКС Холдинг» сохранил шестую строчку и вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний страны, а также в топ-25 самых эффективных российских ИТ-компаний.

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» выросла на 7,7% и составила 88,5 млрд руб. В свою очередь доля по производству оборудования и разработки ПО компании составила 64% от общей суммы или 56,7 млрд руб.

Совокупная выручка участников CNews100 в 2020 г. увеличилась на 28,6% по сравнению с предыдущим годом до 2014 млрд руб. Результаты рейтинга крупнейших ИТ-компаний также показали, что российский ИТ-рынок растет и в долларах, но здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7% по сравнению с 2019 г.