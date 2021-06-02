Спецпроекты

Бизнес Финансовые результаты
|

CNews Analytics 2020: «ИКС Холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России

Аналитический центр CNews Analytics подвел итоги деятельности российских ИТ-компаний за 2020 г. По данным экспертов ведущего российского издания в сфере информационных технологий, многопрофильная ИТ-группа «ИКС Холдинг» заняла второе место среди крупнейших российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, таким образом подтвердив свою прошлогоднюю позицию. Одновременно с этим CNews выпустил еще два рейтинга по итогам 2020 г., в списке крупнейших ИТ-компаний России «ИКС Холдинг» сохранил шестую строчку и вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний страны, а также в топ-25 самых эффективных российских ИТ-компаний.

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» выросла на 7,7% и составила 88,5 млрд руб. В свою очередь доля по производству оборудования и разработки ПО компании составила 64% от общей суммы или 56,7 млрд руб.

Совокупная выручка участников CNews100 в 2020 г. увеличилась на 28,6% по сравнению с предыдущим годом до 2014 млрд руб. Результаты рейтинга крупнейших ИТ-компаний также показали, что российский ИТ-рынок растет и в долларах, но здесь темпы роста почти в два раза ниже — 15,7% по сравнению с 2019 г.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники»

В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур

«Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома

Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде

Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против

Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Обзор Philips OLED 805: тонкий 4K-телевизор с подсветкой Ambilight

Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще