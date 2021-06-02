«Почта России» и «ЭР-Телеком» договорились о партнерстве и развитии цифровой инфраструктуры

АО «Почта России» и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») подписали соглашение о сотрудничестве и развитии цифровой инфраструктуры на площадке «Петербургского международного экономического форума 2021».

Документ подписан президентом компании АО «ЭР-Телеком Холдинг», Андреем Кузяевым и генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым.

Цель партнерства – совместное развитие инфраструктуры, цифровых сервисов и платформ, обмен информацией и опытом, а также осуществление совместных проектов и мероприятий.

«Почта России» приняла стратегию развития компании до 2030 г., предполагающую цифровую трансформацию и дальнейшую диджитализацию бизнеса. «ЭР-Телеком» готов выступить партнером и оказать компании необходимую техническую поддержку», – отметил Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».