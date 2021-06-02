ВТБ подписал с СПбГУ соглашение об участии в создании инновационного научно-технологического центра «Невская дельта»

ВТБ подписал соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом об участии в создании технологической долины – инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) СПбГУ «Невская дельта».

В ближайшие пять лет рядом с территорией развития СПбГУ — новым учебным кампусом в Пушкинском районе — будут простроены корпуса с лабораториями и опытными производствами. ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» займет 100 гектаров, но в перспективе территорию можно будет увеличить в три раза.

Среда, создаваемая в ИНТЦ, будет способствовать развитию научно-технологической кооперации различных специалистов, причем как внутри ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта», так и вне ее. Предполагается активное взаимодействие с ведущими научными и образовательными организациями, центрами со смежным профилем деятельности, индустриальными партнерами, зарубежным научным сообществом.

На территории центра будут размещены научно-производственные объекты широкого перечня, связанные с экологией, энергетикой, сельским хозяйством, цифровым моделированием сложных систем, агро- и биотехнологиями, фармацевтикой, генетикой, передовыми нефтегазовыми технологиями, новыми материалами (в том числе для применения в условиях Арктики).

«Формат центра обсуждался в рамках ПМЭФ уже в 2019 г. Мы рады, что за прошлый непростой год предложения были конкретизированы, утвержден план работ, и теперь начинается непосредственная реализация проекта. Банк ВТБ системно поддерживает образовательную сферу в России, участвует в создании необходимой для развития российской науки среды. На территории технологической долины — инновационного научно-технологического центра СПбГУ “Невская дельта” — молодые ученые смогут создавать технологии, вести разработки по актуальным направлениям, среди которых сельское хозяйство, нефте- и газодобыча, энергетика, цифровизация и моделирование сложных систем», — сказал президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«Инновационный научно-технологический центр СПбГУ "Невская дельта" будет способствовать созданию на территории Санкт-Петербурга уникальной экосистемы для эффективного решения общих задач научно-технического развития государства и бизнеса. "Невская дельта" станет центром, на базе которого будут решаться задачи интеграции результатов прорывных научных исследований и высокотехнологичных разработок СПбГУ в промышленные цепочки компаний-партнеров, также здесь будут организованы опытные производства, сертификация и испытания новых разработок. Такой комплексный подход позволит научным открытиям, совершенным в стенах лабораторий Университета, превратиться в наукоемкие, инновационные и, что очень важно, коммерчески успешные бизнес-проекты», — сказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.