Mail.ru Group стала партнером Московской области по трансформации малого и среднего бизнеса

Mail.ru Group и Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписали соглашение о сотрудничестве. Команда интернет-холдинга будет помогать трансформировать малый и средний бизнес в регионе.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет поддержка АНО «Агентства инвестиционного развития Московской области» в развитии цифровых компетенций среди сотрудников центров «Мой бизнес» и самих предпринимателей области. Это, в свою очередь, позволит им развивать собственное дело, используя простые, современные и технологичные инструменты для бизнеса.

Партнёры также планируют проводить мероприятия по поддержке и цифровой трансформации малого и среднего бизнеса в Московской области. Такой обмен опытом даст возможность обсуждать важные вопросы развития предпринимательства, повышать знания о доступных технологических решениях среди представителей МСП-сектора и развивать практические навыки работы с ними.

«МСП – одна из важнейших составляющих подмосковной экономики. На долю малого и среднего бизнес приходится около 30% ВРП Московской области. Поэтому регион крайне заинтересован в росте и развитии этого сектора. Соглашение с одной из ведущих российских компаний ИТ-сектора позволит предложить региональным предпринимателям современный, технологичный и эффективный инструмент для развития своего бизнеса», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Поддержка малого и среднего бизнеса и рынка в целом — одна из важнейших задач Mail.ru Group. Мы верим — и видим — что цифровизация компаний, освоение возможностей социальной коммерции и других онлайн-инструментов дает мощнейший импульс к развитию МСП. Вместе с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области мы планируем развивать программу, которая поможет повысить уровень цифровой грамотности как среди работников центров “Мой бизнес”, так и среди самих предпринимателей. Это, в свою очередь, позволит им быстрее и проще находить клиентов, увеличивать продажи и масштабировать бизнес в целом», – сказала Элина Исагулова, вице-президент Mail.ru Group.