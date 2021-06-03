«Почта России» и Mastercard внедряют платежные инновации
«Почта России» и технологическая компания Mastercard будут вместе внедрять инновационные платежные технологии для клиентов «Почты России» и развивать сервисы для электронной коммерции. На Петербургском международном экономическом форуме соответствующий двусторонний документ подписали генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов и глава Mastercard в России Алексей Малиновский.
Компании договорились:
Развивать сервис безналичных денежных переводов, включая международные;
Исследовать возможности применения технологии токенизации в онлайн-сервисах «Почты России», а также сервиса для безопасного хранения карт и быстрой оплаты Masterpass;
Улучшать клиентский опыт и увеличивать лояльность клиентов с дополнительными возможностями и предложениями для держателей карт Mastercard в России.