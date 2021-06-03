Росгеология использует решения 1С при создании эффективной производственной системы

"Росгеология" и 1С заключили сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области создания эффективной производственной системы управления предприятиями Холдинга с использованием решения 1С:Корпорация на платформе "1С:Предприятие". Документ подписали Председатель Правления АО "Росгеология" Сергей Горьков и директор 1С Борис Нуралиев.

Росгеология идет по пути постоянного развития, поиска новых решений и применения современных ИТ-технологий во всех областях геологоразведочной отрасли. Программные продукты 1С уже применяются на предприятиях Холдинга "Росгеология" для решения ряда учетных задач, управления недвижимым имуществом, управления транспортом, управления персоналом и расчета заработной платы.

Стратегически ИТ-инициативы Холдинга "Росгеология" направлены на развитие и модернизацию используемых информационных систем для повышения эффективности управления предприятиями группы, в том числе за счет перехода на передовые CPM+ и ERP-решения 1С.

"В рамках цифровой трансформации холдинга мы последовательно автоматизируем весь спектр производственных процессов геологоразведки, – подчеркнул Генеральный директор – Председатель Правления Росгеологии Сергей Горьков. – Наша цель – построение комплексной производственной системы, позволяющей повысить операционную эффективность нашей деятельности. Стратегическое партнерство с компанией 1С позволяет нам эффективно автоматизировать функции управления и учета на базе бесшовно интегрированной линейки отечественных решений".

"Соглашение о стратегическом сотрудничестве позволит "Росгеологии" оптимизировать процессы внедрения централизованных и локальных информационных систем на предприятиях Холдинга с использованием решений 1С, снизить проектные риски и минимизировать затраты, а 1С даст возможность совершенствовать программные решения за счет обмена опытом по их использованию в крупнейшем геологоразведочном холдинге Российской Федерации", – отметил директор фирмы 1С Борис Нуралиев.