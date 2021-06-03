Сбер сообщает о кадровом назначении в блоке «Технологии»

Фабрисио Гранжа назначен на должность вице-президента по технологическому развитию индустрии электронной коммерции Сбера. Он сфокусируется на реализации ИТ-стратегии для направления e-commerce и на создании необходимого инфраструктурного технологического бэкграунда.

Фабрисио будет подчиняться исполнительному вице-президенту, руководителю блока «Технологии» Давиду Рафаловскому, матрично — вице-президенту, руководителю индустрии электронной коммерции Сергею Малышеву.

До прихода в Сбер Фабрисио курировал информационные технологии в X5 Retail Group в роли CIO, ранее занимал должность вице-президента «Эльдорадо» по ИТ-проектам. У Фабрисио опыт реализации более 40 ИТ-проектов в сфере розничных бизнесов (FMCG, мода, бытовая техника и электроника), таких как централизация администрирования управления данными, автоматизация и стандартизация сервисных бизнес-процессов, внедрение новых перспективных продуктов и планирование ассортимента с использованием технологий, разработка системной архитектуры для поддержки слияния одного из трех крупнейших производителей тяжелой техники в мире.

Окончил Федеральный университет Сан-Карлоса — государственный исследовательский университет, расположенный в Сан-Карлосе, штат Сан-Паулу, Бразилия.

Павел Воронин, вице-президент по технологическому развитию ДЗО, принял решение продолжить карьеру вне Сбера. Он отвечал за интеграцию ДЗО в экосистему Сбера, внедрение базовых технологических стандартов ДЗО в части архитектуры и ключевых ИТ-процессов, обеспечивающих высокий уровень надежности, а также за использование цифровой платформы для повышения эффективности ИТ-решений ДЗО.

До определения финального подхода к управлению технологическим развитием ДЗО функцию поддержат CIO экосистемы Оксана Смирнова-Крелль и вице-президент по технологическому развитию индустрии электронной коммерции Фабрисио Гранжа.