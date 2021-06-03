«Яндекс.доставка» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области интеграции цифровых сервисов

3 июня 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме сервис «Яндекс.доставка» и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство стало возможным благодаря совместной инициативе директора фирмы «1С» Бориса Нуралиева и руководителя сервиса «Яндекс.доставка» Романа Морозова. Документ был подписан на ПМЭФ представителями компаний.

В условиях интенсивного развития удаленной торговли и изменения покупательского поведения в программных продуктах «1С:Предприятие», массово применяемых в стране торговыми предприятиями, уже реализована первая версия бесшовной интеграции с сервисом «Яндекс.доставка», позволяющая работать с доставкой непосредственно из решений «1С» и реализовывать непрерывные бизнес-процессы торговли. Это интеграционное решение было выпущено весной 2021 г., оно разработано для улучшения процессов работы дистанционной торговли с учетом требований торговых компаний.

Компании планируют дальнейшее развитие цифрового сервиса в составе решений на платформе «1С». Для координации работ компании «Яндекс.доставка» и фирмы «1С» в области повышения эффективности деятельности компаний в области дистанционной торговли за счет использования передовых цифровых сервисов, в рамках Петербургского международного экономического форума был заключено соглашение, в соответствии с которым планируются:

Обмен опытом организации управления дистанционной торговлей и логистическими процессами.

Совместное развитие продуктов с учетом опыта эксплуатации и понимания потребностей торговых клиентов.

Обмен опытом построения и эксплуатации интеграционных цифровых сервисов.

Развитие сервисов для крупных торговых компаний – развитие сервиса для грузоперевозок и реализация сложных сценариев доставки.