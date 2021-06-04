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Bi.zone и Meeza будут развивать аутсорсинг кибербезопасности в Катаре

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.zone и катарская ИТ-компания Meeza заключили соглашение о бизнес-партнерстве. Подписантом со стороны Bi.zone выступил директор компании Дмитрий Самарцев, со стороны Meeza — генеральный директор организации Ахмад Аль-Муслемани. Подписание проходило в присутствии министра Транспорта и связи государства Катара Джассима ибн Саиф Аль Сулайти, главного исполнительного директора агенства по поощрению инвестиций государства Катар Шейха Али Альвалид Аль Тани и президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Стороны планируют развивать взаимодействие по предоставлению в Катаре управляемых сервисов кибербезопасности (Managed Security Services), в рамках которого планируется запуск различных пилотных проектов и совместное продвижение продуктов и услуг двух компаний на территории страны.

«Мы готовим масштабное сотрудничество с компанией Meeza в Катаре. Это позволит нам не только значительно расширить свою деятельность на перспективном рынке, но и укрепить в регионе позиции лидера в сфере кибербезопасности», — отметил директор Bi.zone Дмитрий Самарцев.

«Партнерство с Bi.zone расширит возможности внедрения наших сервисов кибербезопасности. Это будет способствовать росту экосистемы Meeza, предлагающей облачные решения и продукты по кибербезопасности, и выполнению нашей миссии. Мы рады, что для проведения облачной и цифровой трансформации клиенты выбирают Meeza, передового поставщика ИТ-услуг с самой обширной экосистемой технологий и услуг, и это сотрудничество позволит нам приносить им еще больше пользы на этом пути», — сказал генеральный директор Meeza Ахмад Аль-Муслемани.

Дмитрий Степанов

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