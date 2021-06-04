НСПК и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве

«Национальная система платежных карт» (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей) и «Яндекс» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает развитие совместных проектов компаний, а также использование СБП в сервисах «Яндекса».

Подписи под соглашением поставили коммерческий директор «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Бувин и операционный директор «Яндекса» Вадим Марчук.

«Яндекс» – один из технологических лидеров страны, продуктами которого россияне пользуются каждый день. Сервисы компании призваны сделать жизнь каждого из нас проще. Такого же принципа мы придерживаемся при развитии СБП. Подписанное соглашение позволит нам повысить доступ пользователей к оплате через СБП внутри сервисов «Яндекса». Это в свою очередь означает, что все больше предпринимателей смогут сократить свои издержки за прием платежей, а клиенты «Яндекса» получат еще один простой, быстрый и безопасный способ оплаты товаров и услуг», – отметил коммерческий директор НСПК Дмитрий Бувин.