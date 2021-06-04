Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области информационных технологий, обмен опытом и знаниями для развития цифровизации системы государственного управления.

«Одна из приоритетных для нас задач – стандартизация, унификация и оптимизация процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений региона. Рассчитываем, что это позволит повысить эффективность управления и качество принимаемых решений, поможет оптимизировать работу учреждений и добиться значительной экономии бюджетных средств», – сказал первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

«Мы давно работаем с регионом, у нас в Белгородской области есть сильные партнеры. Считаем, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшей цифровизации региона и поможет решению стоящих задач, стоящих перед правительством области. Практика показывает, что переход на единую облачную систему позволяет получать достоверную и актуальную информацию о деятельности подведомственных учреждений, контролировать движение бюджетных ресурсов, повышать качество принимаемых решений», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Ещё одним ключевым направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.