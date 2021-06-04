Спецпроекты

Бизнес Телеком ИТ в банках
|

ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума ПСБ и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал председатель ПСБ Петр Фрадков, со стороны «Ростелекома» – президент Михаил Осеевский.

Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка. Банк и оператор также планируют взаимодействовать в области тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения.

На церемонии подписания соглашения Петр Фрадков отметил: «Цифровая трансформация в банковской сфере является залогом успешного развития кредитной организации в ближайшем будущем, и мы очень серьезно подходим к этому вопросу. Подписание соглашения с «Ростелекомом» позволит банку продолжить реализацию масштабной и стратегически важной задачи по импортозамещению иностранного ПО и совершенствованию ИТ-инфраструктуры ПСБ, в том числе за счет оптимизации расходов. Кроме того, наше сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг будет способствовать дальнейшему укреплению информационной безопасности деятельности банка».

«Подписанное соглашение направлено на существенное расширение нашего многолетнего успешного взаимодействия. «Ростелеком» готов предложить банку современные каналы связи и услуги кибербезопасности, катастрофоустойчивую инфраструктуру ЦОД. Важную часть нашего партнерства должно составить сотрудничество в области анализа российского рынка оборудования и программного обеспечения, тестирование и пилотирование отечественных решений в сфере информационных технологий», - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам

«Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС

Российский монопольный строитель поездов для метро внедрит «1С» 50 тыс. работников

Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и ВТБ будут производить сервера в России

Акционеры Mail.ru и «Авито» купили крупнейший в мире форум для программистов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни

Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны с поддержкой 5G: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый научный эксперимент — аккумуляторы из цемента

Оптические антенны превращают любое тепло в энергию — подзарядиться можно даже от горячей плиты

Важный шаг в нейроморфных вычислениях: новый материал сам создает нейроны и синапсы для компьютеров
Показать еще