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15-16 июля в Санкт-Петербурге пройдёт пятая международная конференция по безопасности платежей #PAYMENTSECURITY

15-16 июля пройдёт пятая международная конференция по безопасности платежей #PAYMENTSECURITY. Мероприятие состоится по адресу: Санкт-Петербург, Holliday Inn, конгресс-холл «Московский».

#PAYMЕNTSECURITY – долгожданное мероприятие для профессионалов финтеха, ИБ и хакинга. Участников ожидает двухдневный марафон докладов, воркшопы и семинары по информационной безопасности, живое общение и встреча с единомышленниками. Всё то, по чему мы так соскучились за долгое время пандемийных ограничений.

Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, что сказалось, в том числе, и на информационной безопасности. Многие прошли через формат дистанционной работы, столкнулись с новыми видами уязвимостей и ощутили необходимость в дополнительных мерах защиты информационных систем. Эти и прочие актуальные для отрасли вопросы будут раскрыты в докладах участников.

Программный комитет конференции объявил конкурс докладов (call for papers, CFP), по результатам которого будут выбраны лучшие авторы – эксперты по кибербезопасности. Они представят свои работы слушателям #PAYMENTSECURITY. Для участия в CFP необходимо прислать заявку по адресу сfp@paymentsecurity.ru до 25 июня 2021 года.

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Во время конференции будет проводиться воркшоп Practical Security Village от пентестеров компании Deiteriy. Специалисты по защите информации создадут заведомо уязвимую корпоративную сеть, которую участники воркшопа смогут попытаться взломать при помощи настоящих хакерских инструментов, обучающих мануалов и подсказок организаторов. Для участия необходимы ноутбук и регистрация на сайте https://practicalsecurityvillage.ru/.

В программе конференции также запланировано проведение семинара PCI DSS Training, который позволит слушателям познакомиться с актуальными требованиями стандарта безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS и узнать об особенностях его применения в организациях.

Не менее долгожданной частью конференции является вечеринка #PAYMENTSECURITY, которая порадует участников выступлениями артистов, живой музыкой и поводами для новых фотографий в соц. сетях.

Увлекательный двухдневный тур с полным ИБ-погружением, посещением докладов, хакинг-маршрутами и оффлайн-фишками. Ждём Вас на #PAYMENTSECURITY!

Регистрация на сайте: https://paymentsecurity.ru/

Дмитрий Степанов

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