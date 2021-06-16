iFellow – победитель премии «Лидер конкурентных продаж» 2021

ИТ-компания iFellow получила премию «Лидер конкурентных продаж»-2021, став победителем в номинации «Прорыв года». Всего за победу в 7 номинациях боролись более 200 российских компаний. Заявки оценивали эксперты общественного совета премии, среди критериев в том числе качество применяемых практик и способность организовать поставки любого масштаба. В состав жюри вошли авторитетные специалисты в области закупок и смежных отраслях.

Награждение победителей прошло в рамках ежегодного форума «День поставщика». В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. В прямом эфире за награждением участников наблюдали более двух тысяч человек.

В конкурсе «Лидер конкурентных продаж» традиционно участвуют успешные российские компании из различных отраслей экономики. В этом году победителями стали организации из Москвы, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.

Цель премии – привлечение внимания к проектам в области поставок, способным повысить эффективность работы компаний, а также серьезно повлиять на развитие всего рынка и экономики страны в целом. Конкурс проводится пятый год подряд.

Претендовать на звание «Лидер конкурентных продаж» могут компании-поставщики из любых отраслей и регионов. Главное условие – работа с корпоративными или государственными заказчиками.