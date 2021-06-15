Оборот «Крок» вырос до 39 млрд рублей по итогам 2020 года

Оборот компании «Крок» по итогам 2020 г. вырос на 26% по сравнению с 2019: с 31 млрд руб. до почти 39 млрд руб. с НДС (или с 26 млрд руб. до 33 млрд руб. без учета НДС). Этот показатель превышает динамику ИТ-рынка России почти в два раза. Четверть выручки «Крок» пришлась на проекты, связанные с вычислительной инфраструктурой; самыми быстрорастущими направлениями бизнеса компании в 2020 стали телекоммуникационные сервисы, информационная безопасность и Big Data.

В 2020 г. «Крок» реализовывала 2794 проекта для 888 клиентов. Общее количество проектов увеличилось на 10%, при этом крупных — с бюджетом от 100 млн руб. — на 11%.

В результате нового подхода, полностью ориентированного на создание ценностей для клиента и достижение его бизнес-целей, в 2020 г. новыми заказчиками стали 282 компании — это на 15% больше, чем в 2019. Выросло и количество клиентов с высоким LTV (Lifetime Value): теперь компаний, которые непрерывно сотрудничают с «Крок» три и более лет, уже почти две трети — 553 заказчика, выручка по ним увеличилась на 6%. Отток клиентов (Churn Rate) снизился на 23%.

В 2020 г. география присутствия «Крок» расширилась на 19% — до 422 городов по всему миру.

Генеральный директор «Крок» Борис Бобровников сказал: «2020 г. стал вызовом для всех. Пандемию смело можно назвать катализатором цифровой трансформации российского бизнеса, и только тем компаниям, которые смогли быстро адаптироваться к условиям неопределенности, удалось минимизировать потери. А некоторым даже и вырасти. Для «Крок» прошедший год тоже не был легким, однако благодаря тому, что постоянная трансформация стала частью ДНК нашей компании, мы смогли не только быстро адаптироваться к новой реальности, но и помочь пройти через все это нашим уважаемым заказчикам и партнерам. В 2020 г. мы увеличили выручку на 26%, расширили корпоративную экосистему, начали сотрудничество с новыми клиентами и увеличили количество реализуемых проектов. Я очень благодарен заказчикам за доверие к нам и, конечно, команде «Крок» за то, что они готовы принять любой вызов и справиться с самыми сложными задачами».

Самые крупные доли в выручке «Крок» по итогам года распределились между вычислительной инфраструктурой (25,5% выручки), цифровыми процессами (9,2%), сервисом вычислительного оборудования (7,2%), а также сетевыми решениями и информационной безопасностью.

Один из важных инфраструктурных проектов 2020 г. позволил заказчику — компании «Ингосстрах» быстрее выводить на рынок новые продукты. Для этого разработано и внедрено гибридное облако, которое поможет разработчикам «Ингосстраха» получать необходимые ресурсы под разработку и тестовые среды в автоматизированном режиме и намного быстрее, чем раньше.

Некоторые технологические практики «Крок» в течение 2020 стали особенно востребованы среди заказчиков. Компания объединила их в группу самых быстрорастущих направлений: телекоммуникационные сервисы (+97%); информационная безопасность (+44%); Big Data (+40%); облачные сервисы (+39%)

Среди необычных телекоммуникационных проектов 2020 г. стоит упомянуть строительство сетевой инфраструктуры для центра обработки данных (ЦОД) концерна «Росэнергоатом». Особенность этого ЦОД — в непосредственной близости АЭС, а инновационность — в использовании технологии SDN, которая позволила его автоматизировать.

С 2020 г. все услуги и продукты, которые «Крок» предлагает клиентам, распределены по трем основным кластерам: бизнес-решения, инфраструктурные решения, инженерные и мультимедийные системы. Показатели по этим сегментам по итогу 2020 г. выглядят следующим образом (в скобках — динамика в сравнении с 2019 г.): бизнес-решения (+33,5%); инфраструктурные решения (+19,4%); инженерные и мультимедийные системы (-16,2%).

В самом активно растущем блоке — бизнес-решениях — наблюдается восходящая динамика второй год подряд (+16,5% в 2019). В этот кластер собраны направления «Крок», позволяющие прицельно решать задачи клиентов: будь то создание виртуальных тренажеров для отработки внештатных ситуаций на производстве или развертывание LMS-системы для обучения сотрудников необходимым софт-скиллам.

В новых реалиях команда инженерных и мультимедийных систем «Крок» сфокусировалась на актуальных для рынка проектах: быстровозводимых дата-центрах и офисах для коллаборативной работы. В 2020 г. мы создана мультимедийная экосистема в центре цифровой трансформации «Газпром нефти» и штаб-квартире «Иркутской нефтяной компании». Отвечая на запрос рынка на оперативное увеличение ИТ-мощностей, «Крок» участвовал в проектировании и строительстве крупных инфраструктурных объектов, среди них — модульный дата-центр для Магнитогорского металлургического комбината. Музейное портфолио пополнилось цифровой экспозицией для комплекса «Зоя» в Подмосковье.

Более трех лет в «Крок» существуют отраслевые практики. Если взглянуть на выручку «Крок» через призму ее распределения по вертикалям в 2020, увидим следующее деление: финансовый сектор (включает в себя банки, страховые и финансовые компании) — четверть выручки компании в 2020, прирост к 2019 составил 16%; государственный сектор — доля в общей выручке 17,8%, прирост к 2019 — 15%; промышленность — 16,2% от общей выручки, прирост к 2019 — 46%; розничные (торговые) компании — 11,6%, прирост к 2019 составил 31%.

Самыми быстрорастущими отраслевыми сегментами «Крок» в 2020 г. стали: нефтегазовый сектор — рост в 2 раза; телекоммуникации — рост в 2 раза; энергетика — рост в 2 раза; промышленность — рост на 46%.

В первые дни пандемии технические команды вместе с маркетологами и менеджерами по развитию бизнеса сформировали новый портфель решений для удаленной работы, который включал в себя все необходимые средства и сервисы для функционирования удаленных команд заказчиков. Первая итерация этого комплекса мер была представлена рынку 23 марта 2020 г. В течение следующих месяцев вышло еще несколько версий этого портфеля.

Так, благодаря комплексу сервисов для удаленной работы от «Крок» весной 2020 г. студенты НИУ ВШЭ продолжили посещать занятия, но уже в виртуальных аудиториях, а редакции журналов Cosmopolitan, GQ и других изданий, входящих в холдинг Conde Nast, не перестали радовать читателей даже во время пандемии.

В апреле 2020 был анонсирован отдельный комплекс решений для восстановления компаний после пандемии. Направления, входящие в антикризисный портфель, принесли прирост выручки в 82% за период с 1 марта по 30 сентября 2020 (по отношению к аналогичному периоду 2019). Также в данных направлениях увеличилось количество проектов, а число новых клиентов выросло на 172%. Наибольшую динамику показали направления вычислительной инфраструктуры, цифровых процессов, унифицированных телекоммуникаций.

Трансформация в «Крок» идет с начала 2018 г. Сначала изменения протекали традиционными циклами длиной в 6–8 недель. Спустя два года в «Крок» убедились в том, что трансформация интегрирована в генокод компании и перешли к культуре непрерывных изменений. Именно этот подход позволяет «Крок» быстро адаптироваться к любым изменениям и делать наши услуги и продукты еще более востребованными на рынке.

В 2020 г. «Крок» решил перезагрузить процессы работы над внутренними продуктами компании. Взяв лучшие продуктовые практики с рынка, компания адаптировала их исходя из потребностей своих клиентов и в соответствии с внутренними бизнес-процессами. Благодаря новой методологии появились такие важные нововведения как «жизненный цикл продукта «Крок», «портрет продукта «Крок» и «портрет Product Owner «Крок». Это позволило более осознанно подойти к работе над ключевыми продуктами компании, такими как «Крок.облако» и платформе «Цифровой рабочий», а также вывести на рынок несколько новых b2b-продуктов.

В 2020 г. команды «Крок» освоили различные методики работы над проектами. Будь то agile или классический waterfall, кросс-функциональные команды или проектная работа на стороне заказчика — производство предлагает клиентам наиболее комфортные и при этом эффективные практики.

В особом фокусе у производственных департаментов «Крок» в 2020 г. было дальнейшее развитие agile-моделей, которые позволили еще более гибко и быстро решать задачи заказчиков даже во время пандемии.

Важные достижения 2020 г. для «Крок» были, несомненно, связаны еще и с новым форматом работы во время глобального локдауна.

Весна 2020 г. началась с перевода сотрудников компании «Крок» на удаленную работу за 3 дня. Уже 17 марта большая часть команды работала из дома. Службе технической поддержки (хелпдеску «Крок») удалось осуществить этот переход абсолютно бесшовно: ни одно из подразделений компании не было отрезано от привычных рабочих инструментов и не потеряло в эффективности.

Большая работа в этот период была проделана не только фронтлайном компании, но и ее бэк-офисом. Подразделения корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и обучения не только участвовали в переводе сотрудников на дистанционную работу, но и сопровождали команду на протяжении всего 2020: рекомендовали сотрудникам курсы по необходимым на «удаленке» навыкам, разрабатывали новые форматы встреч с топ-менеджерами (которые помогали не терять фокус), запускали спортивные и культурные программы, которые позволяли не «выгорать» от нахождения в замкнутом пространстве и т. д.

В 2020 г. в «Крок» был создан HotLineCROC — консультационный центр по борьбе с COVID-19. С одной стороны, сотрудники, занятые в проекте, сделали безопасным нахождение в офисе. Оборудовали его датчиками для бесконтактного открывания дверей, точными пирометрами, диспенсерами с антисептиками, бактерицидными лампами, масками и респираторами, разработали правила безопасного нахождения в офисе и т. д. С другой стороны, HotLineCROC работает как поддержка заболевшим сотрудникам и их родственникам: помогает с лекарствами, находит врачей, дает важные рекомендации.

В планах «Крок» на 2021 г. продолжать работать над эффективностью: увеличить выручку на 20% за счет подхода, основанного на постоянном развитии, который касается как внутренних процессов «Крок», так и постоянной работы с рынком и ожиданиями заказчиков. В 2021 г. компания продолжит расширять портфель решений, о котором было сказано выше. Важной задачей будет дальнейшая синхронизация продаж, производства и маркетинга. В компании ожидают, что этот процесс выльется в создание еще большего числа прикладных решений для бизнеса клиентов.